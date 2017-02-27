striped написав:По идее НБУ сейчас выгодно отменить запрет на вывески обменок, чтобы нивелировать эту разницу и заодно начать по копеечке повышать курс под депозиты, чтобы выйти через пару месяцев на сбалансированный рыночный курс, под который потом уже открывать и безнал. Но где эти идеи, а где цели НБУ?
Это ваши идеи, одни из. А кого-то все и так устраивает. Крутильщики рано или поздно опустят курс ЧР. А МБ в последние 3 мес более менее сбалансирован, зачем что-то трогать? Предыдущее поднятие курса с 29 до 36 автоматически подняло курс чр с 36 до 40. К сбалансированности МБ также добавится повышение ставок по овгз, которое за последние 3 мес по прибыльности не уступают доллару. Побочный эффект разницы в курсах давит на теневую экономику, что тоже полезно.
Напевне оті кляті крутільщіки вже опустили курс нижче 40… Тепер до 39 будемо рухатися, правда в темноті!
❗️Україна може отримати $3 млрд із «афганського» фонду НАТО, - Politico (https://www.politico.com/amp/news/2022/ ... e-00072591). Йдеться про трастовий фонд, створений для підтримки та навчання Афганської Національної армії. Країни НАТО готові розглянути можливість перерозподілу частини з $3,4 млрд, і така ініціатива здебільшого не викликає суперечок.
Visky написав:Завтра, думаю, буде невеличке зростання. А ви як думаєте? Тільки ж сьогодні пишіть, а не завтра, коли не справдиться, бо коли справджується ви теж мовчите
Не заходив на гілку - насолоджувався тишою вихідних, за курсом доглядав лише у телеграмі і то без якихось емоцій - на вихідних зараз курси свої, не ринкові як на мене. Більш того, зараз я бачу, що Приват стає/став маркетмейкером - кому треба гарний курс придбати соточку з зарплати - кращє до каси Привата постояти. А якщо моє припущення про Приват вірне, то треба чекати на більше вирівнювання курсів у обмінок та Привата. Як мінімум - щоб прийом обмінок був нижче, ніж продаж Привату. Тому треба дивитися за рухами Привату - можливо через ньго НБУ хоче показати ринку, що треба вийти на сакральний рівень 40? Такі мої думки на зараз.
Слушні думки у вас були, які наразі справдилися! Ми біля 40!
Realist написав:Резюме наслідки для курсу спрогнозувати не реально!
Блекаут не йде на користь економіці. Те що багато бізнесу вимушені не працювати в якісь години, це не сприяє. Зимою традиційно зростає використання електрики. Багато будинків на електроопаленні. Блекаути будуть тривати навіть з поточними пошкодженнями.
А ще НБУ спалює $500-$600 млн із ЗВР щотижня. За 2022 рік продано із ЗВР - $22 млрд. Без зовнішніх вливань, курс би вже був 89. 24 лютого 2023 року курс буде в районі 55.
До того ж Путін не продовжить зерновий коридор, ймовірність дуже висока.
На 2023 рік у бюджет закладено під 100 млрд на дороги - "наша песня хороша, начинай сначала".
Ти ж наче водій?! І такий брєд писати… І коридор зерновий продовжили… Правда поля залишилися у багатьох не обмолоченими і погано, що з соняшником, який фактично пропав, кукурудза, то ще потерпить…
Успіх Доброго дня! Мені Монобанк уже двічі відмовив у видачі готівкового депозиту у доларах США після двох заяв (через Вайбер) і обіцянок про видачу. Мабуть що сьогодні буде третя відмова. Відмовляють увечері. Зазвичай після 18.00 У причинах відмов: - каса розрахована на певний потік клієнтів; - великий попит на зняття; - повітряні тревоги; - складні умови роботи.
Що порадите? Як в А-банку зняти? Це можливо? Хочу скаргу в НБУ та ФГВФО написати також.
Omega написав:Що порадите? Як в А-банку зняти? Це можливо? Хочу скаргу в НБУ та ФГВФО написати також.
Доброго дня! Не знаю, що Вам порадити, так як всі ці операції зняття проводила моя дружина. І вона казала, що просто в моно приходив якийсь код/підтвердження і там вказати, де хочете отримати.... Вона вказувала адресу а-банки, але за 3 дні до цього в а-банці вона попереджувала менеджерів, що прийде в певний день забирати долари з депо моно. Тож, вона казала, що не було жодних проблем. Хіба що дрібні(наприклад 33дол) видавали лише гривнею(щось по курсу 39,4), бо казали, що їм дрібні не завозять, лише по 100.
Можливо, це ще і від міста залежить... У Львові - якось отак☝️