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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 гру, 2022 10:54
Omega Щодо Ужгороду писав: треба ходити у відділення і питати щодо наявності валюти. Мені спочатку видали без питань всю суму одразу, друзям видавали по 200-300$ за день, хоча в наявності було явно більше. Код на потрібну суму саппорт генерує через той же Вайбер.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 08 гру, 2022 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 гру, 2022 11:48
Сьогодні останній перегляд облікової ставки НБУ в цьому році
прогноз від самого НБУ - існуюча ставка має бути збережена мінімум до Q2'2024
Додано: Чет 08 гру, 2022 13:07
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