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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10154101551015610157

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 82
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
28%
23
40,50-41,00
18%
15
41,00-41,50
10%
8
41,50-42,00
9%
7
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 10:54

Omega Щодо Ужгороду писав: треба ходити у відділення і питати щодо наявності валюти. Мені спочатку видали без питань всю суму одразу, друзям видавали по 200-300$ за день, хоча в наявності було явно більше. Код на потрібну суму саппорт генерує через той же Вайбер.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 08 гру, 2022 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 10:56

Успіх Дякую.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 11:48

Сьогодні останній перегляд облікової ставки НБУ в цьому році

прогноз від самого НБУ - існуюча ставка має бути збережена мінімум до Q2'2024
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 13:07

  edvardd написав:Запорожье
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41,55/41,80

39,90/40,05
41,45/41,80
edvardd
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