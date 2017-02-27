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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 гру, 2022 10:54
Omega Щодо Ужгороду писав: треба ходити у відділення і питати щодо наявності валюти. Мені спочатку видали без питань всю суму одразу, друзям видавали по 200-300$ за день, хоча в наявності було явно більше. Код на потрібну суму саппорт генерує через той же Вайбер.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 08 гру, 2022 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 10:56
Успіх Дякую.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 11:48
Сьогодні останній перегляд облікової ставки НБУ в цьому році
прогноз від самого НБУ - існуюча ставка має бути збережена мінімум до Q2'2024
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greenozon
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Додано: Чет 08 гру, 2022 13:07
edvardd написав:
Запорожье
39,95/40,15
41,55/41,80
39,90/40,05
41,45/41,80
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Додано: Чет 08 гру, 2022 13:44
39,92/40,00
41,50/41,80
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Додано: Чет 08 гру, 2022 14:06
greenozon написав:
Сьогодні останній перегляд облікової ставки НБУ в цьому році
прогноз від самого НБУ - існуюча ставка має бути збережена мінімум до Q2'2024
ставку зберегли , підвищили вимоги до резервів
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Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
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