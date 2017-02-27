|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 гру, 2022 10:54
Omega Щодо Ужгороду писав: треба ходити у відділення і питати щодо наявності валюти. Мені спочатку видали без питань всю суму одразу, друзям видавали по 200-300$ за день, хоча в наявності було явно більше. Код на потрібну суму саппорт генерує через той же Вайбер.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 08 гру, 2022 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 гру, 2022 11:48
Сьогодні останній перегляд облікової ставки НБУ в цьому році
прогноз від самого НБУ - існуюча ставка має бути збережена мінімум до Q2'2024
Додано: Чет 08 гру, 2022 13:07
Додано: Чет 08 гру, 2022 14:06
Додано: Чет 08 гру, 2022 15:31
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............08.12.2022..........09.12.2022
дата розрахунку.............07.12.2022...........08.12.2022
Євро................................38,5232................38,4629...-0.16%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0518 (вчера 1.0535)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.12 (вчера 105.12)
Вчерашняя слабая динамика сменилась состоянием абсолютного покоя. Разброс значений за последние сутки уместился в диапазон 0.4%.
Сохранив учетную ставку, НБУ сегодня принял решение об увеличении норматива обязательного резервирования. Т.к. норматив этот считается в среднем за месяц, повышение вступит в силу с 11 января. На практике это означает, что банки будут вынуждены держать на коррсчетах больше средств, а значит меньше вкладывать в депосертификаты. Для банков это означает небольшое уменьшение доходов, а для финансовой системы в целом - уменьшение эмиссии за счет выплаты процентов по депосертификатам. Как видим, проблема эта волнует не только нас с вами, а и НБУ:
Как видим, НБУ рассматривает депосертификаты не как средство тайной эмиссии, а как неизбежное зло, масштабы которого пытается ограничить.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|