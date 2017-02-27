ставку зберегли , підвищили вимоги до резервів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 гру, 2022 14:06
Додано: Чет 08 гру, 2022 15:31
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............08.12.2022..........09.12.2022
дата розрахунку.............07.12.2022...........08.12.2022
Євро................................38,5232................38,4629...-0.16%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0518 (вчера 1.0535)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.12 (вчера 105.12)
Вчерашняя слабая динамика сменилась состоянием абсолютного покоя. Разброс значений за последние сутки уместился в диапазон 0.4%.
Сохранив учетную ставку, НБУ сегодня принял решение об увеличении норматива обязательного резервирования. Т.к. норматив этот считается в среднем за месяц, повышение вступит в силу с 11 января. На практике это означает, что банки будут вынуждены держать на коррсчетах больше средств, а значит меньше вкладывать в депосертификаты. Для банков это означает небольшое уменьшение доходов, а для финансовой системы в целом - уменьшение эмиссии за счет выплаты процентов по депосертификатам. Как видим, проблема эта волнует не только нас с вами, а и НБУ:
Как видим, НБУ рассматривает депосертификаты не как средство тайной эмиссии, а как неизбежное зло, масштабы которого пытается ограничить.
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:16
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:17
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Додано: Чет 08 гру, 2022 17:54
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