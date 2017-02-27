RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10154101551015610157

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 82
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
28%
23
40,50-41,00
18%
15
41,00-41,50
10%
8
41,50-42,00
9%
7
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:06

  greenozon написав:Сьогодні останній перегляд облікової ставки НБУ в цьому році

прогноз від самого НБУ - існуюча ставка має бути збережена мінімум до Q2'2024

ставку зберегли , підвищили вимоги до резервів
lamal
 
Повідомлень: 177
З нами з: 11.03.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 15:31

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............08.12.2022..........09.12.2022
дата розрахунку.............07.12.2022...........08.12.2022
Євро................................38,5232................38,4629...-0.16%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0518 (вчера 1.0535)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.12 (вчера 105.12)
Вчерашняя слабая динамика сменилась состоянием абсолютного покоя. Разброс значений за последние сутки уместился в диапазон 0.4%.

Сохранив учетную ставку, НБУ сегодня принял решение об увеличении норматива обязательного резервирования. Т.к. норматив этот считается в среднем за месяц, повышение вступит в силу с 11 января. На практике это означает, что банки будут вынуждены держать на коррсчетах больше средств, а значит меньше вкладывать в депосертификаты. Для банков это означает небольшое уменьшение доходов, а для финансовой системы в целом - уменьшение эмиссии за счет выплаты процентов по депосертификатам. Как видим, проблема эта волнует не только нас с вами, а и НБУ:
НБУ написав:Це створює ризики для макрофінансової стабільності, а отже, така ситуація вимагає додаткових кроків НБУ зі стерилізації надлишкової гривневої маси.

Как видим, НБУ рассматривает депосертификаты не как средство тайной эмиссии, а как неизбежное зло, масштабы которого пытается ограничить.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6734
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5638 раз.
Подякували: 17863 раз.
 
Профіль
70
36
33
2
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:16

Кому спишуть кредити? Чого чекати від банків у грудні, чи буде списання кредитів? Прогноз курсу
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 14.09.13
Подякував: 890 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:17

Шановні форумчани!

Нагадуємо, вже 10 грудня відбудеться масштабна конференція про інвестиції для приватного інвестора.
«Жити на відсотки»

Ми вже запросили більше 20 досвідчених інвесторів, щоб вони могли поділитися з вами досвідом і відповісти на всі ваші запитання про надійні та прибуткові інвестиції в Україні та за кордоном.

Запрошуємо долучитися!
Формат: офлайн та онлайн.

Промо-код на знижку 10%: FinanceFGV
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 14.09.13
Подякував: 890 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:54

  Сибарит написав: Как видим, проблема эта волнует не только нас с вами

Если бы Realist не начал бить в колокола со своими 2 млрд в неделю ...так бы все и прошло незамеченным.:)
Выдыхаем. :)
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 829
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5195 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10154101551015610157
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3168, 3169, 3170
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31696 35277038
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2022 09:27
greenozon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12602337
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22873901
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (45)
08.12.2022 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.