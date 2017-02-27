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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10154101551015610157

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 82
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
28%
23
40,50-41,00
18%
15
41,00-41,50
10%
8
41,50-42,00
9%
7
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:06

  greenozon написав:Сьогодні останній перегляд облікової ставки НБУ в цьому році

прогноз від самого НБУ - існуюча ставка має бути збережена мінімум до Q2'2024

ставку зберегли , підвищили вимоги до резервів
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 15:31

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............08.12.2022..........09.12.2022
дата розрахунку.............07.12.2022...........08.12.2022
Євро................................38,5232................38,4629...-0.16%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0518 (вчера 1.0535)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.12 (вчера 105.12)
Вчерашняя слабая динамика сменилась состоянием абсолютного покоя. Разброс значений за последние сутки уместился в диапазон 0.4%.

Сохранив учетную ставку, НБУ сегодня принял решение об увеличении норматива обязательного резервирования. Т.к. норматив этот считается в среднем за месяц, повышение вступит в силу с 11 января. На практике это означает, что банки будут вынуждены держать на коррсчетах больше средств, а значит меньше вкладывать в депосертификаты. Для банков это означает небольшое уменьшение доходов, а для финансовой системы в целом - уменьшение эмиссии за счет выплаты процентов по депосертификатам. Как видим, проблема эта волнует не только нас с вами, а и НБУ:
НБУ написав:Це створює ризики для макрофінансової стабільності, а отже, така ситуація вимагає додаткових кроків НБУ зі стерилізації надлишкової гривневої маси.

Как видим, НБУ рассматривает депосертификаты не как средство тайной эмиссии, а как неизбежное зло, масштабы которого пытается ограничить.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:16

Кому спишуть кредити? Чого чекати від банків у грудні, чи буде списання кредитів? Прогноз курсу
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:17

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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:54

  Сибарит написав: Как видим, проблема эта волнует не только нас с вами

Если бы Realist не начал бить в колокола со своими 2 млрд в неделю ...так бы все и прошло незамеченным.:)
Выдыхаем. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:11

  prodigy написав:39,92/40,00
41,50/41,80
Увечері ускочив у останній вагон по 40, але всього косарик :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ірина_ написав:Ми вже запросили більше 20 досвідчених інвесторів, щоб вони могли поділитися з вами досвідом
Alex Козырев вещал ,что в конце прошлой недели курс в другую сторону чем имеем.Опытные инвесторы и аналитики они разные бывают,бывают худые,а бывают и полные)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:49

  asti написав:
  prodigy написав:39,92/40,00
41,50/41,80
Увечері ускочив у останній вагон по 40, але всього косарик :)


все на конверт депо?
игра на всё котлету?
куй деньги пока война :roll:

если не на депо -то 50грн профит уже

39,85-39,95 :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:03

  Мизантрóп написав:
  Ірина_ написав:Ми вже запросили більше 20 досвідчених інвесторів, щоб вони могли поділитися з вами досвідом
Alex Козырев вещал ,что в конце прошлой недели курс в другую сторону чем имеем.)

А що буває коли він щось інше каже?
Усі фактори і "аналітика" приводить до будетількидороще.
Експерт це той, хто може проаналізувати усі складові і видати прогноз без "релігійних переконань".
А тут просто одне і теж саме роками.

По курсу, Приват наливає по 39.70, валютні резерви на максимумі, населення заспокоїлось і вже не має з чим бігти в обмінку, тому зараз бачити "зеброракету" може тільки релігійно переконаний і крепко віруючий вірянин(((
somilitark
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