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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10155101561015710158

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 83
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
28%
23
40,50-41,00
18%
15
41,00-41,50
10%
8
41,50-42,00
8%
7
42,00-42,50
8%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
8%
7
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Усім привіт
Чи купувати зараз долари?
Щоб не вийшло, що купиш па40, а потім 10 років він буде па29
Did
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:24

  prodigy написав:
  asti написав:
  prodigy написав:39,92/40,00
41,50/41,80
Увечері ускочив у останній вагон по 40, але всього косарик :)
все на конверт депо?
игра на всё котлету?
куй деньги пока война :roll:

если не на депо -то 50грн профит уже

39,85-39,95 :!:
Да, вы правы, всё на депо!
На треть котлеты))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:26

  Did написав:Усім привіт
Чи купувати зараз долари?
Щоб не вийшло, що купиш па40, а потім 10 років він буде па29
Купуйте!
Для вас НБУ вже 5й місяць як Атлант стелю тримає курс 37,5 - користуйте, конвертуйте! ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  Did написав:Усім привіт
Чи купувати зараз долари?
Щоб не вийшло, що купиш па40, а потім 10 років він буде па29
Купуйте!
Для вас НБУ вже 5й місяць як Атлант стелю тримає курс 37,5 - користуйте, конвертуйте! ;)
Ви пропонуєте купити по 37.5, а він боїться, що потім 10 років буде па29 :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:46

  Did написав:Усім привіт
Чи купувати зараз долари?
Щоб не вийшло, що купиш па40, а потім 10 років він буде па29


мало хто зможе дати прогноз навіть не на 10 місяців...
дно по курсу має будити 19-29 грудня
на скільки ще укріпиться гривна залежить також(майже) від наявності енергії
якщо на свята вона буде скрізь, то витрати будуть трошки більшими ніж у темряві

вважаю що дешевше 39,4 купити не буде (це вже було у жовтні)
тому якщо невелика сума (до 1,5-2к) то можна скупатись по сотці починаючи з 39,9

up to you
prodigy
 
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