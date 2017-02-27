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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:22
Усім привіт
Чи купувати зараз долари?
Щоб не вийшло, що купиш па40, а потім 10 років він буде па29
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Did
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:24
prodigy написав: asti написав: prodigy написав:
39,92/40,00
41,50/41,80
Увечері ускочив у останній вагон по 40, але всього косарик
все на конверт депо?
игра на всё котлету?
куй деньги пока война
если не на депо -то 50грн профит уже
39,85-39,95
Да, вы правы, всё на депо!
На треть котлеты))
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asti
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:26
Did написав:
Усім привіт
Чи купувати зараз долари?
Щоб не вийшло, що купиш па40, а потім 10 років він буде па29
Купуйте!
Для вас НБУ вже 5й місяць як Атлант стелю тримає курс 37,5 - користуйте, конвертуйте!
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asti
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:42
asti написав: Did написав:
Усім привіт
Чи купувати зараз долари?
Щоб не вийшло, що купиш па40, а потім 10 років він буде па29
Купуйте!
Для вас НБУ вже 5й місяць як Атлант стелю тримає курс 37,5 - користуйте, конвертуйте!
Ви пропонуєте купити по 37.5, а він боїться, що потім 10 років буде па29
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Zochan
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:46
Did написав:
Усім привіт
Чи купувати зараз долари?
Щоб не вийшло, що купиш па40, а потім 10 років він буде па29
мало хто зможе дати прогноз навіть не на 10 місяців...
дно по курсу має будити 19-29 грудня
на скільки ще укріпиться гривна залежить також(майже) від наявності енергії
якщо на свята вона буде скрізь, то витрати будуть трошки більшими ніж у темряві
вважаю що дешевше 39,4 купити не буде (це вже було у жовтні)
тому якщо невелика сума (до 1,5-2к) то можна скупатись по сотці починаючи з 39,9
up to you
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prodigy
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