Усім привіт
Чи купувати зараз долари?
Щоб не вийшло, що купиш па40, а потім 10 років він буде па29
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Усім привіт
Чи купувати зараз долари?
Щоб не вийшло, що купиш па40, а потім 10 років він буде па29
Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:24
Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:26
Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:46
мало хто зможе дати прогноз навіть не на 10 місяців...
дно по курсу має будити 19-29 грудня
на скільки ще укріпиться гривна залежить також(майже) від наявності енергії
якщо на свята вона буде скрізь, то витрати будуть трошки більшими ніж у темряві
вважаю що дешевше 39,4 купити не буде (це вже було у жовтні)
тому якщо невелика сума (до 1,5-2к) то можна скупатись по сотці починаючи з 39,9
up to you
Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:03
Це ріст лише на 10% при інфляції майже в 30%, суттєвому зменшенні оборотності коштів та накопиченні готівки населенням про запас через проблеми із можливістю її зняття у банках чи банкоматах.
у словах somilitark є резон проте тут на форумі постійно нагадують, що готівковий ринок - це хвіст у собаки. Тому на нього потрібно звертати увагу тільки якщо собака поламалась.
А стаття звідки ви запозичили картинку ще раз ілюструє, що податки в Україні мають платити всі. Але не роблять цього і не будуть робити допоки не буде однакової відповідальності для всіх за порушення. А це можливо лише в одному випадку. РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ!
Я вам так скажу. На цю реформу чекаю ще із 2004 як на манну небесну. А віз і нині там. Надто багато впливових бенефеціарів у даної судової системи. В останні кілька років "Віз" рушив, але швидкість така, що не вселяє оптимізму.
ПС: І те що пропонує Гетьманцев, щоб "общипувати гусей", нічого спільного із "податки в Україні мають платити всі" не має. Це вибірковий соціалізм озлобленої та вбогої людини. Потрібно змінювати інституцію, а не ламати через коліно бізнес.
Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:14
Чудовий жарт.
Просто намагаюсь частіше отримувати коментарі шанованого Сибарита. А для цього потрібно щось написати
Ви теж не встидайтесь висловлювати свої думки частіше. І прошу, не обмежуйтесь надто короткими фразами.. Бо через це не всім так легко зрозуміти, що ви праві.
Зараз переглядають цей форум: cvik2071 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|