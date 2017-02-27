Did написав:Усім привіт Чи купувати зараз долари? Щоб не вийшло, що купиш па40, а потім 10 років він буде па29
мало хто зможе дати прогноз навіть не на 10 місяців... дно по курсу має будити 19-29 грудня на скільки ще укріпиться гривна залежить також(майже) від наявності енергії якщо на свята вона буде скрізь, то витрати будуть трошки більшими ніж у темряві
вважаю що дешевше 39,4 купити не буде (це вже було у жовтні) тому якщо невелика сума (до 1,5-2к) то можна скупатись по сотці починаючи з 39,9
Це ріст лише на 10% при інфляції майже в 30%, суттєвому зменшенні оборотності коштів та накопиченні готівки населенням про запас через проблеми із можливістю її зняття у банках чи банкоматах. у словах somilitark є резон проте тут на форумі постійно нагадують, що готівковий ринок - це хвіст у собаки. Тому на нього потрібно звертати увагу тільки якщо собака поламалась. А стаття звідки ви запозичили картинку ще раз ілюструє, що податки в Україні мають платити всі. Але не роблять цього і не будуть робити допоки не буде однакової відповідальності для всіх за порушення. А це можливо лише в одному випадку. РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ! Я вам так скажу. На цю реформу чекаю ще із 2004 як на манну небесну. А віз і нині там. Надто багато впливових бенефеціарів у даної судової системи. В останні кілька років "Віз" рушив, але швидкість така, що не вселяє оптимізму.
ПС: І те що пропонує Гетьманцев, щоб "общипувати гусей", нічого спільного із "податки в Україні мають платити всі" не має. Це вибірковий соціалізм озлобленої та вбогої людини. Потрібно змінювати інституцію, а не ламати через коліно бізнес.
Сибарит написав: Как видим, проблема эта волнует не только нас с вами
Если бы Realist не начал бить в колокола со своими 2 млрд в неделю ...так бы все и прошло незамеченным. Выдыхаем.
Чудовий жарт. Просто намагаюсь частіше отримувати коментарі шанованого Сибарита. А для цього потрібно щось написати Ви теж не встидайтесь висловлювати свої думки частіше. І прошу, не обмежуйтесь надто короткими фразами.. Бо через це не всім так легко зрозуміти, що ви праві.
Игорь написав:
Realist написав:Шанований Сибарит можете вже зараз враховувати (приблизно) по 2 млрд грн на тиждень такої емісії у своїх звітах ліквідності.
Realist написав:Ви теж не встидайтесь висловлювати свої думки частіше.
Шановний Realist, як би я ще щось у цьому тямив. А поки читаємо Сибарита, він поганого не порадить. Але одне я знаю точно - ми дуже крута нація : розумні, працьовиті, багаті, хитрі, та ще й пощастило жити у такому місці. Доброго в рази більше ніж поганого, тому відкидаємо всі негаразди, не розганяємо зраду, та здаємо усі бакси