Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:03

Ой+ написав: somilitark написав: населення заспокоїлось і вже не має з чим бігти в обмінку населення заспокоїлось і вже не має з чим бігти в обмінку

Більшість населення так, але тим не менше вклади ростуть кожен місяць краще ніж у довоєнні часи, готівки на руках також більше:



https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/694732/ Більшість населення так, але тим не менше вклади ростуть кожен місяць краще ніж у довоєнні часи, готівки на руках також більше:

Це ріст лише на 10% при інфляції майже в 30%, суттєвому зменшенні оборотності коштів та накопиченні готівки населенням про запас через проблеми із можливістю її зняття у банках чи банкоматах.у словах somilitark є резонТому на нього потрібно звертати увагу тільки якщо собака поламалась.А стаття звідки ви запозичили картинку ще раз ілюструє, що податки в Україні мають платити всі. Але не роблять цього і не будуть робити допоки не буде однакової відповідальності для всіх за порушення. А це можливо лише в одному випадку. РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ!Я вам так скажу. На цю реформу чекаю ще із 2004 як на манну небесну. А віз і нині там. Надто багато впливових бенефеціарів у даної судової системи. В останні кілька років "Віз" рушив, але швидкість така, що не вселяє оптимізму.ПС: І те що пропонує Гетьманцев, щоб "общипувати гусей", нічого спільного із "податки в Україні мають платити всі" не має. Це вибірковий соціалізм озлобленої та вбогої людини. Потрібно змінювати інституцію, а не ламати через коліно бізнес.