Да, вы правы, всё на депо!
На треть котлеты))
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:24
Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:26
Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:46
мало хто зможе дати прогноз навіть не на 10 місяців...
дно по курсу має будити 19-29 грудня
на скільки ще укріпиться гривна залежить також(майже) від наявності енергії
якщо на свята вона буде скрізь, то витрати будуть трошки більшими ніж у темряві
вважаю що дешевше 39,4 купити не буде (це вже було у жовтні)
тому якщо невелика сума (до 1,5-2к) то можна скупатись по сотці починаючи з 39,9
up to you
Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:03
Це ріст лише на 10% при інфляції майже в 30%, суттєвому зменшенні оборотності коштів та накопиченні готівки населенням про запас через проблеми із можливістю її зняття у банках чи банкоматах.
у словах somilitark є резон проте тут на форумі постійно нагадують, що готівковий ринок - це хвіст у собаки. Тому на нього потрібно звертати увагу тільки якщо собака поламалась.
А стаття звідки ви запозичили картинку ще раз ілюструє, що податки в Україні мають платити всі. Але не роблять цього і не будуть робити допоки не буде однакової відповідальності для всіх за порушення. А це можливо лише в одному випадку. РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ!
Я вам так скажу. На цю реформу чекаю ще із 2004 як на манну небесну. А віз і нині там. Надто багато впливових бенефеціарів у даної судової системи. В останні кілька років "Віз" рушив, але швидкість така, що не вселяє оптимізму.
ПС: І те що пропонує Гетьманцев, щоб "общипувати гусей", нічого спільного із "податки в Україні мають платити всі" не має. Це вибірковий соціалізм озлобленої та вбогої людини. Потрібно змінювати інституцію, а не ламати через коліно бізнес.
Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:14
Чудовий жарт.
Просто намагаюсь частіше отримувати коментарі шанованого Сибарита. А для цього потрібно щось написати
Ви теж не встидайтесь висловлювати свої думки частіше. І прошу, не обмежуйтесь надто короткими фразами.. Бо через це не всім так легко зрозуміти, що ви праві.
Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:18
Шановний Realist, як би я ще щось у цьому тямив. А поки читаємо Сибарита, він поганого не порадить.
Але одне я знаю точно - ми дуже крута нація : розумні, працьовиті, багаті, хитрі, та ще й пощастило жити у такому місці. Доброго в рази більше ніж поганого, тому відкидаємо всі негаразди, не розганяємо зраду, та здаємо усі бакси
Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:13
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............09.12.2022.........12.12.2022
дата розрахунку...........08.12.2022..........09.12.2022
Євро..............................38,4629...............38,6...+0.36%
Долар США...................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0556 (вчера 1.0518)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.64 (вчера 105.12)
И хорошего тоже. Неблагодарное это дело
Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Якщо поділити готівку та вклади на наявне населення, то отримаємо понад 30% приросту грн на пересічного. Причому і в банках переважають вклади на вимогу:
А в приваті то майже тільки на вимогу 225,3 з 307,7. Причому в приваті не на вимогу то якраз, напевно, чимало короткострокових конвертаційних. А так як приват тримає поточні на 0 чи біля того %, то і податку з доходу від таких вкладів теж близько цієї цифри. Так що грн маси готово більше ніж снігу в наших горах для лавини. Інша справа, що є в декого очікування курсу 29 на 10 років вперед. І ця віра основна опора.
Двома руками за і навіть за прогресивну шкалу. Як вихід бачу оподаткування нерухомості всієї без винятків і з паралельним зменшенням податків прив'язаних до зарплат.
|