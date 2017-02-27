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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10156101571015810159

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 87
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
9%
8
40,00-40,50
26%
23
40,50-41,00
18%
16
41,00-41,50
9%
8
41,50-42,00
8%
7
42,00-42,50
8%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:05

  Realist написав: що податки в Україні мають платити всі.

Тільки треба згадати де ті всі, хто мав платити податки в Україні и і ті, хто повинен відповідати за виконану роботу.
п.с. Як зараз справи у Ф?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Двома руками за і навіть за прогресивну шкалу. Як вихід бачу оподаткування нерухомості всієї без винятків і з паралельним зменшенням податків прив'язаних до зарплат.
І не всі грн звичайно підуть на закупи валюти. Ті, хто зараз почав сильно заробляти, починають купляти різні дорогі речі, які правда здебільшого також за валюту, можливо ще очікують прогнозованого обвалу цін на нерухомість чи ще чогось такого.
1 Житлова нерухомість - 1 млрд м2 +/- було до війни
2 Середня вартість 70% всієї нерухомості менше - 10 000 грн/м2
Два питання
Скільки хочете зібрати?
Який буде відсоток до 3000млрд які збираються сьогодні?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:24

  Прораб написав:Тільки треба згадати де ті всі, хто мав платити податки в Україні и і ті, хто повинен відповідати за виконану роботу.
100 найбагатших українців володіють сумами в приблизно 30% ВВП України за рік
При цьому ці суми вони зібрали за 30 років економії на податках...
З кого взяти гроші на нові ДБР/СБУ/Прокуратуру і так далі...які і так жруть до 10% Бюджету?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:58

  Прораб написав:
  Realist написав: що податки в Україні мають платити всі.

п.с. Як зараз справи у Ф?

Доповідаю :-). Все як і у всіх. Є люди, а є "людиська". Інколи перших більше. Інколи - навпаки. Боремось... За кожного адеквата двох неадекватів дають...
  Прораб написав:Тільки треба згадати де ті всі, хто мав платити податки в Україні и і ті, хто повинен відповідати за виконану роботу.

Це болюче і в даний момент "не підйомне питання". Тому ми знехтуємо ним. (пам'ятаєте, як колись, в школі)
Realist
 
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