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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:05
Realist написав:
що податки в Україні мають платити всі.
Тільки треба згадати де ті всі, хто мав платити податки в Україні и і ті, хто повинен відповідати за виконану роботу.
п.с. Як зараз справи у Ф?
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Прораб
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:21
Ой+ написав:
Двома руками за і навіть за прогресивну шкалу. Як вихід бачу оподаткування нерухомості всієї без винятків і з паралельним зменшенням податків прив'язаних до зарплат.
І не всі грн звичайно підуть на закупи валюти. Ті, хто зараз почав сильно заробляти, починають купляти різні дорогі речі, які правда здебільшого також за валюту, можливо ще очікують прогнозованого обвалу цін на нерухомість чи ще чогось такого.
1 Житлова нерухомість - 1 млрд м2 +/- було до війни
2 Середня вартість 70% всієї нерухомості менше - 10 000 грн/м2
Два питання
Скільки хочете зібрати?
Який буде відсоток до 3000млрд які збираються сьогодні?
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:24
Прораб написав:
Тільки треба згадати де ті всі, хто мав платити податки в Україні и і ті, хто повинен відповідати за виконану роботу.
100 найбагатших українців володіють сумами в приблизно 30% ВВП України за рік
При цьому ці суми вони зібрали за 30 років економії на податках...
З кого взяти гроші на нові ДБР/СБУ/Прокуратуру і так далі...які і так жруть до 10% Бюджету?
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:58
Прораб написав: Realist написав:
що податки в Україні мають платити всі.
п.с. Як зараз справи у Ф?
Доповідаю
. Все як і у всіх. Є люди, а є "людиська". Інколи перших більше. Інколи - навпаки. Боремось... За кожного адеквата двох неадекватів дають...
Прораб написав:
Тільки треба згадати де ті всі, хто мав платити податки в Україні и і ті, хто повинен відповідати за виконану роботу.
Це болюче і в даний момент "не підйомне питання". Тому ми знехтуємо ним. (пам'ятаєте, як колись, в школі)
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Додано: Суб 10 гру, 2022 01:27
Ой+ написав: Realist написав:
Це ріст лише на 10% при інфляції майже в 30%, суттєвому зменшенні оборотності коштів та накопиченні готівки населенням про запас через проблеми із можливістю її зняття у банках чи банкоматах.
Якщо поділити готівку та вклади на наявне населення, то отримаємо понад 30% приросту грн на пересічного. Причому і в банках переважають вклади на вимогу:
А в приваті то майже тільки на вимогу 225,3 з 307,7. Причому в приваті не на вимогу то якраз, напевно, чимало короткострокових конвертаційних. А так як приват тримає поточні на 0 чи біля того %, то і податку з доходу від таких вкладів теж близько цієї цифри. Так що грн маси готово більше ніж снігу в наших горах для лавини. Інша справа, що є в декого очікування курсу 29 на 10 років вперед. І ця віра основна опора.
Realist написав:
"податки в Україні мають платити всі"
Двома руками за і навіть за прогресивну шкалу. Як вихід бачу оподаткування нерухомості всієї без винятків і з паралельним зменшенням податків прив'язаних до зарплат.
І не всі грн звичайно підуть на закупи валюти. Ті, хто зараз почав сильно заробляти, починають купляти різні дорогі речі, які правда здебільшого також за валюту, можливо ще очікують прогнозованого обвалу цін на нерухомість чи ще чогось такого.
А если так:
1) недвига есть, и целая пока, и метраж хороший, но платить нечем(много( из-за безработицы в 5млн и "всё хорошо в бизнесе, но не в этой стране", и продать сейчас нереально по адекватной цене, а поменять 120метров в Полтаве или Киевской области на 10 метров в Пшемысле - Ну это идиотизм...
2) недвига есть, и целая пока, и метраж хороший, но в Бердике, Мелитополе или Скадовске, и там только прописан, и что с ней - неизвестно, и продать её вообще нереально
3) недвига в Донецке осталась, и целая пока, и метраж хороший, только живут там по "понятиям" совсем другие(или никто не живёт), кому продать то?
4) недвига есть, но уже не целая, и метраж хороший, но батькивщина обещает к 2030году дать беспроцентный кредит на ремонт и подлатывание дома, а там и продашь может, поменяешь кв.метр на Салтовке или Павловом Поле на кв.сантиметр в Кракове
5) недвига в Мариуполе, и метраж хороший, и вместе с доками перешла в другое физическое состояние, но не в реестре, и прописан ты там же, на тех же 125метрах на берегу моря...
Как все эти случаи будут увязываться с повышением налога на метр и убиранием необлагаемого минимума на семью(по прописанных его считать будут, по собственникам?) и какой выбор пересичному предлагаете делать когда он проголодается вместе с детьми, в АТБ цены ещё немного подрастут и станет выбор - кушать сосиски по акции 2 недели после зарплаты или заплатить налог и спать голодным спокойно?
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барабашов
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Додано: Суб 10 гру, 2022 01:33
барабашов написав: Ой+ написав: Realist написав:
Це ріст лише на 10% при інфляції майже в 30%, суттєвому зменшенні оборотності коштів та накопиченні готівки населенням про запас через проблеми із можливістю її зняття у банках чи банкоматах.
Якщо поділити готівку та вклади на наявне населення, то отримаємо понад 30% приросту грн на пересічного. Причому і в банках переважають вклади на вимогу:
А в приваті то майже тільки на вимогу 225,3 з 307,7. Причому в приваті не на вимогу то якраз, напевно, чимало короткострокових конвертаційних. А так як приват тримає поточні на 0 чи біля того %, то і податку з доходу від таких вкладів теж близько цієї цифри. Так що грн маси готово більше ніж снігу в наших горах для лавини. Інша справа, що є в декого очікування курсу 29 на 10 років вперед. І ця віра основна опора.
Realist написав:
"податки в Україні мають платити всі"
Двома руками за і навіть за прогресивну шкалу. Як вихід бачу оподаткування нерухомості всієї без винятків і з паралельним зменшенням податків прив'язаних до зарплат.
І не всі грн звичайно підуть на закупи валюти. Ті, хто зараз почав сильно заробляти, починають купляти різні дорогі речі, які правда здебільшого також за валюту, можливо ще очікують прогнозованого обвалу цін на нерухомість чи ще чогось такого.
А если так:
1) недвига есть, и целая пока, и метраж хороший, но платить нечем(много( из-за безработицы в 5млн и "всё хорошо в бизнесе, но не в этой стране", и продать сейчас нереально по адекватной цене, а поменять 120метров в Полтаве или Киевской области на 10 метров в Пшемысле - Ну это идиотизм...
2) недвига есть, и целая пока, и метраж хороший, но в Бердике, Мелитополе или Скадовске, и там только прописан, и что с ней - неизвестно, и продать её вообще нереально
3) недвига в Донецке осталась, и целая пока, и метраж хороший, только живут там по "понятиям" совсем другие(или никто не живёт), кому продать то?
4) недвига есть, но уже не целая, и метраж хороший, но батькивщина обещает к 2030году дать беспроцентный кредит на ремонт и подлатывание дома, а там и продашь может, поменяешь кв.метр на Салтовке или Павловом Поле на кв.сантиметр в Кракове
5) недвига в Мариуполе, и метраж хороший, и вместе с доками перешла в другое физическое состояние, но не в реестре, и прописан ты там же, на тех же 125метрах на берегу моря...
Как все эти случаи будут увязываться с повышением налога на метр и убиранием необлагаемого минимума на семью(по прописанных его считать будут, по собственникам?) и какой выбор пересичному предлагаете делать когда он проголодается вместе с детьми, в АТБ цены ещё немного подрастут и станет выбор - кушать сосиски по акции 2 недели после зарплаты или заплатить налог и спать голодным спокойно?
Если война закончится победой (монополией) АТБ, я буду громко ржать. Как в свое время расцвели бутики Рошена. Вот только у Порошена шеколад держит марку, а с АТБ даже собаки отказываются жевать колбасные изделия.
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Додано: Суб 10 гру, 2022 03:14
Zebra
АТБ это символически любой бомж магазин где тарятся жрачкой те, что пролетели мимо ЛяСильпо и тем более ГудВайна по жизни
Назовём его проще - " Крамниця під під'їздом у робітничому районі"
По налогу на недвигу и радости у всех сытеньких и толстеньких платить больше за то, что продать(спихнуть) малореально, напишите своё мнение?
И когда мы увидим на кантрах "55"?
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