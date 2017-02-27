Ой+ написав:Двома руками за і навіть за прогресивну шкалу. Як вихід бачу оподаткування нерухомості всієї без винятків і з паралельним зменшенням податків прив'язаних до зарплат. І не всі грн звичайно підуть на закупи валюти. Ті, хто зараз почав сильно заробляти, починають купляти різні дорогі речі, які правда здебільшого також за валюту, можливо ще очікують прогнозованого обвалу цін на нерухомість чи ще чогось такого.
1 Житлова нерухомість - 1 млрд м2 +/- було до війни 2 Середня вартість 70% всієї нерухомості менше - 10 000 грн/м2 Два питання Скільки хочете зібрати? Який буде відсоток до 3000млрд які збираються сьогодні?
Прораб написав:Тільки треба згадати де ті всі, хто мав платити податки в Україні и і ті, хто повинен відповідати за виконану роботу.
100 найбагатших українців володіють сумами в приблизно 30% ВВП України за рік При цьому ці суми вони зібрали за 30 років економії на податках... З кого взяти гроші на нові ДБР/СБУ/Прокуратуру і так далі...які і так жруть до 10% Бюджету?
Realist написав:Це ріст лише на 10% при інфляції майже в 30%, суттєвому зменшенні оборотності коштів та накопиченні готівки населенням про запас через проблеми із можливістю її зняття у банках чи банкоматах.
Якщо поділити готівку та вклади на наявне населення, то отримаємо понад 30% приросту грн на пересічного. Причому і в банках переважають вклади на вимогу:
А в приваті то майже тільки на вимогу 225,3 з 307,7. Причому в приваті не на вимогу то якраз, напевно, чимало короткострокових конвертаційних. А так як приват тримає поточні на 0 чи біля того %, то і податку з доходу від таких вкладів теж близько цієї цифри. Так що грн маси готово більше ніж снігу в наших горах для лавини. Інша справа, що є в декого очікування курсу 29 на 10 років вперед. І ця віра основна опора.
Realist написав:"податки в Україні мають платити всі"
Двома руками за і навіть за прогресивну шкалу. Як вихід бачу оподаткування нерухомості всієї без винятків і з паралельним зменшенням податків прив'язаних до зарплат. І не всі грн звичайно підуть на закупи валюти. Ті, хто зараз почав сильно заробляти, починають купляти різні дорогі речі, які правда здебільшого також за валюту, можливо ще очікують прогнозованого обвалу цін на нерухомість чи ще чогось такого.
А если так: 1) недвига есть, и целая пока, и метраж хороший, но платить нечем(много( из-за безработицы в 5млн и "всё хорошо в бизнесе, но не в этой стране", и продать сейчас нереально по адекватной цене, а поменять 120метров в Полтаве или Киевской области на 10 метров в Пшемысле - Ну это идиотизм... 2) недвига есть, и целая пока, и метраж хороший, но в Бердике, Мелитополе или Скадовске, и там только прописан, и что с ней - неизвестно, и продать её вообще нереально 3) недвига в Донецке осталась, и целая пока, и метраж хороший, только живут там по "понятиям" совсем другие(или никто не живёт), кому продать то? 4) недвига есть, но уже не целая, и метраж хороший, но батькивщина обещает к 2030году дать беспроцентный кредит на ремонт и подлатывание дома, а там и продашь может, поменяешь кв.метр на Салтовке или Павловом Поле на кв.сантиметр в Кракове 5) недвига в Мариуполе, и метраж хороший, и вместе с доками перешла в другое физическое состояние, но не в реестре, и прописан ты там же, на тех же 125метрах на берегу моря... Как все эти случаи будут увязываться с повышением налога на метр и убиранием необлагаемого минимума на семью(по прописанных его считать будут, по собственникам?) и какой выбор пересичному предлагаете делать когда он проголодается вместе с детьми, в АТБ цены ещё немного подрастут и станет выбор - кушать сосиски по акции 2 недели после зарплаты или заплатить налог и спать голодным спокойно?
Realist написав:Це ріст лише на 10% при інфляції майже в 30%, суттєвому зменшенні оборотності коштів та накопиченні готівки населенням про запас через проблеми із можливістю її зняття у банках чи банкоматах.
Якщо поділити готівку та вклади на наявне населення, то отримаємо понад 30% приросту грн на пересічного. Причому і в банках переважають вклади на вимогу:
А в приваті то майже тільки на вимогу 225,3 з 307,7. Причому в приваті не на вимогу то якраз, напевно, чимало короткострокових конвертаційних. А так як приват тримає поточні на 0 чи біля того %, то і податку з доходу від таких вкладів теж близько цієї цифри. Так що грн маси готово більше ніж снігу в наших горах для лавини. Інша справа, що є в декого очікування курсу 29 на 10 років вперед. І ця віра основна опора.
Realist написав:"податки в Україні мають платити всі"
Двома руками за і навіть за прогресивну шкалу. Як вихід бачу оподаткування нерухомості всієї без винятків і з паралельним зменшенням податків прив'язаних до зарплат. І не всі грн звичайно підуть на закупи валюти. Ті, хто зараз почав сильно заробляти, починають купляти різні дорогі речі, які правда здебільшого також за валюту, можливо ще очікують прогнозованого обвалу цін на нерухомість чи ще чогось такого.
А если так: 1) недвига есть, и целая пока, и метраж хороший, но платить нечем(много( из-за безработицы в 5млн и "всё хорошо в бизнесе, но не в этой стране", и продать сейчас нереально по адекватной цене, а поменять 120метров в Полтаве или Киевской области на 10 метров в Пшемысле - Ну это идиотизм... 2) недвига есть, и целая пока, и метраж хороший, но в Бердике, Мелитополе или Скадовске, и там только прописан, и что с ней - неизвестно, и продать её вообще нереально 3) недвига в Донецке осталась, и целая пока, и метраж хороший, только живут там по "понятиям" совсем другие(или никто не живёт), кому продать то? 4) недвига есть, но уже не целая, и метраж хороший, но батькивщина обещает к 2030году дать беспроцентный кредит на ремонт и подлатывание дома, а там и продашь может, поменяешь кв.метр на Салтовке или Павловом Поле на кв.сантиметр в Кракове 5) недвига в Мариуполе, и метраж хороший, и вместе с доками перешла в другое физическое состояние, но не в реестре, и прописан ты там же, на тех же 125метрах на берегу моря... Как все эти случаи будут увязываться с повышением налога на метр и убиранием необлагаемого минимума на семью(по прописанных его считать будут, по собственникам?) и какой выбор пересичному предлагаете делать когда он проголодается вместе с детьми, в АТБ цены ещё немного подрастут и станет выбор - кушать сосиски по акции 2 недели после зарплаты или заплатить налог и спать голодным спокойно?
Если война закончится победой (монополией) АТБ, я буду громко ржать. Как в свое время расцвели бутики Рошена. Вот только у Порошена шеколад держит марку, а с АТБ даже собаки отказываются жевать колбасные изделия.
Zebra АТБ это символически любой бомж магазин где тарятся жрачкой те, что пролетели мимо ЛяСильпо и тем более ГудВайна по жизни Назовём его проще - " Крамниця під під'їздом у робітничому районі" По налогу на недвигу и радости у всех сытеньких и толстеньких платить больше за то, что продать(спихнуть) малореально, напишите своё мнение? И когда мы увидим на кантрах "55"?
budivelnik написав:1 Житлова нерухомість - 1 млрд м2 +/- було до війни 2 Середня вартість 70% всієї нерухомості менше - 10 000 грн/м2 Два питання Скільки хочете зібрати? Який буде відсоток до 3000млрд які збираються сьогодні?
3 трлн це хіба разом з грантами та запозиченнями і то ще в значній мірі очікуваними. Податок на доходи фізичних осіб 116985,7 млн грн. на 1.11.22 8.75% від державного бюджету України. https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... ov/income/ Тому якщо би полови на цієї суми ішла за рахунок податку на нерухомість 70 млрд в рік, або 3000 грн з пересічної преперісічної хатинки, це вже би дозволило знизити податок на прибуток з офіційно сплачуючих його хоч трохи і залучити людей які все життя ні копійки не платили хоч символічно в формування і дохідної частини бюджету. В США в середньому за 200 м2 10000 сплачують. Де я проживаю, то більшість як не вахтовим методом за кордоном, то так мають неофіційну халтуру і деколи 4-поверхові хати. Зато всі стогнуть, що пенсія мала, медицина погана і т.д. Звичайно окуповані території і т.д. без податків. Медицину також страхову по рівням впроваджувати, благо досвід можна перейсмати хоч з Молдови.