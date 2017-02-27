Realist написав: Це ріст лише на 10% при інфляції майже в 30%, суттєвому зменшенні оборотності коштів та накопиченні готівки населенням про запас через проблеми із можливістю її зняття у банках чи банкоматах. Це ріст лише на 10% при інфляції майже в 30%, суттєвому зменшенні оборотності коштів та накопиченні готівки населенням про запас через проблеми із можливістю її зняття у банках чи банкоматах.

на 1 листопада 2022 року в 67 банках знаходилося 869,9 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти на вимогу — 563,2 млрд гривень). https://news.finance.ua/ua/nbu-pokazav- ... nfohrafika

Realist написав: "податки в Україні мають платити всі" "податки в Україні мають платити всі"

Якщо поділити готівку та вклади на наявне населення, то отримаємо понад 30% приросту грн на пересічного. Причому і в банках переважають вклади на вимогу:А в приваті то майже тільки на вимогу 225,3 з 307,7. Причому в приваті не на вимогу то якраз, напевно, чимало короткострокових конвертаційних. А так як приват тримає поточні на 0 чи біля того %, то і податку з доходу від таких вкладів теж близько цієї цифри. Так що грн маси готово більше ніж снігу в наших горах для лавини. Інша справа, що є в декого очікування курсу 29 на 10 років вперед. І ця віра основна опора.Двома руками за і навіть за прогресивну шкалу. Як вихід бачу оподаткування нерухомості всієї без винятків і з паралельним зменшенням податків прив'язаних до зарплат.І не всі грн звичайно підуть на закупи валюти. Ті, хто зараз почав сильно заробляти, починають купляти різні дорогі речі, які правда здебільшого також за валюту, можливо ще очікують прогнозованого обвалу цін на нерухомість чи ще чогось такого.