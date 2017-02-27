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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 гру, 2022 10:51
alex lem написав:Zebra
Закінчував ще радянську російськомовну школу. Від слова ,,шЕколад,, внутрішній грамарнаці аж закіпів.
шеколад то є сленгове,що означає зовсім не какао продукт
Але полосатий про продукт наче
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Додано: Суб 10 гру, 2022 13:39
alex lem написав:Zebra
Закінчував ще радянську російськомовну школу. Від слова ,,шЕколад,, внутрішній грамарнаці аж закіпів
.
???
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Додано: Суб 10 гру, 2022 17:05
edvardd написав:
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Додано: Суб 10 гру, 2022 18:13
asti написав: edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!
Ну і нехай. Члени клубу 100 К нн проти
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