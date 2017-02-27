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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 гру, 2022 10:51
alex lem написав:Zebra
Закінчував ще радянську російськомовну школу. Від слова ,,шЕколад,, внутрішній грамарнаці аж закіпів.
шеколад то є сленгове,що означає зовсім не какао продукт
Але полосатий про продукт наче
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Додано: Суб 10 гру, 2022 13:39
alex lem написав:Zebra
Закінчував ще радянську російськомовну школу. Від слова ,,шЕколад,, внутрішній грамарнаці аж закіпів
.
???
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Додано: Суб 10 гру, 2022 17:05
edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!
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Додано: Суб 10 гру, 2022 18:13
asti написав: edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!
Ну і нехай. Члени клубу 100 К нн проти
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Investor_K
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Додано: Суб 10 гру, 2022 20:12
Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро
“Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года”, - подчеркнул министр финансов Чехии Збынек Станюра, сообщает пресс-служба Совета.
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Додано: Суб 10 гру, 2022 20:15
edvardd написав:
Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро
“Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года”, - подчеркнул министр финансов Чехии Збынек Станюра, сообщает пресс-служба Совета.
Доллар додолу?
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Додано: Суб 10 гру, 2022 20:33
барабашов написав:
АТБ это символически любой бомж магазин где тарятся жрачкой те, что пролетели мимо ЛяСильпо и тем более ГудВайна по жизни
Вот это лол ) Я финеюмот того, какие у людей оценочные суждения.
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Додано: Суб 10 гру, 2022 20:34
Investor_K написав: edvardd написав:
Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро
“Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года”, - подчеркнул министр финансов Чехии Збынек Станюра, сообщает пресс-служба Совета.
Доллар додолу?[/quote
Венгрія проти
Хто ж тоді надасть цю допомогу?
Де докази цього, що надасть ЄС Україні 16 лярдів?
Востаннє редагувалось Did
в Суб 10 гру, 2022 20:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 10 гру, 2022 20:34
Investor_K написав: edvardd написав:
Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро
“Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года”, - подчеркнул министр финансов Чехии Збынек Станюра, сообщает пресс-служба Совета.
Доллар додолу?
С чего вдруг ? Это на весь 2023 год, в нынешней ситуации это мало на что повлияет
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