RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10157101581015910160

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 92
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
11
40,00-40,50
25%
23
40,50-41,00
17%
16
41,00-41,50
9%
8
41,50-42,00
8%
7
42,00-42,50
8%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 10:51

  alex lem написав:Zebra Закінчував ще радянську російськомовну школу. Від слова ,,шЕколад,, внутрішній грамарнаці аж закіпів.

шеколад то є сленгове,що означає зовсім не какао продукт :wink: Але полосатий про продукт наче :lol:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7337
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 13:39

  alex lem написав:Zebra Закінчував ще радянську російськомовну школу. Від слова ,,шЕколад,, внутрішній грамарнаці аж закіпів.

???
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2692
З нами з: 23.05.14
Подякував: 581 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 17:05

  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!
asti
 
Повідомлень: 3154
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 18:13

  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!

Ну і нехай. Члени клубу 100 К нн проти
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8119
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:12

Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро
“Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года”, - подчеркнул министр финансов Чехии Збынек Станюра, сообщает пресс-служба Совета.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8145
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:15

  edvardd написав:Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро
“Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года”, - подчеркнул министр финансов Чехии Збынек Станюра, сообщает пресс-служба Совета.

Доллар додолу?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8119
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  барабашов написав:АТБ это символически любой бомж магазин где тарятся жрачкой те, что пролетели мимо ЛяСильпо и тем более ГудВайна по жизни


Вот это лол ) Я финеюмот того, какие у людей оценочные суждения.
Andrey2512
 
Повідомлень: 414
З нами з: 04.04.22
Подякував: 24 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:34

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро
“Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года”, - подчеркнул министр финансов Чехии Збынек Станюра, сообщает пресс-служба Совета.

Доллар додолу?[/quote
Венгрія проти
Хто ж тоді надасть цю допомогу?
Де докази цього, що надасть ЄС Україні 16 лярдів?
Востаннє редагувалось Did в Суб 10 гру, 2022 20:40, всього редагувалось 2 разів.
Did
 
Повідомлень: 12
З нами з: 22.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:34

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро
“Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года”, - подчеркнул министр финансов Чехии Збынек Станюра, сообщает пресс-служба Совета.

Доллар додолу?

С чего вдруг ? Это на весь 2023 год, в нынешней ситуации это мало на что повлияет
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 470
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10157101581015910160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3168, 3169, 3170
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31698 35278942
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 гру, 2022 20:28
greenozon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12602595
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22874104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (752)
10.12.2022 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.