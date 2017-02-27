RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10158101591016010161

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 92
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
11
40,00-40,50
25%
23
40,50-41,00
17%
16
41,00-41,50
9%
8
41,50-42,00
8%
7
42,00-42,50
8%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:26

  Investor_K написав:
  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!

Ну і нехай. Члени клубу 100 К не проти

,,Маловато будет, маловато,,@

Забирав оце на днях клЮбний депо. Так в банку впрашували щоб далі грався в ці конверти. Навіть самі позвонили мінялі що прийме по 39.9 доляри. Так мене жаба задавила здавати нижче 40 такі хвайні кольорові папірці. Якби впхали 93-го року та витерті, то може поніс би й здав. А так самі винні. :D
Поки подивлюся. Як казав Кіса Вороп'янінов ,,Торг здесь не уместен,, Менше 40 не хочу.
alex lem
 
Повідомлень: 2417
З нами з: 25.12.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 01:10

  Did написав: Венгрія проти
Хто ж тоді надасть цю допомогу?
Де докази цього, що надасть ЄС Україні 16 лярдів?

Читав, що знайшли спосіб обійти угорців.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19025
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2439 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10158101591016010161
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3168, 3169, 3170
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31698 35279161
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 гру, 2022 20:28
greenozon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12602658
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22874165
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (51)
11.12.2022 01:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.