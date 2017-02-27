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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 гру, 2022 23:26
Investor_K написав: asti написав: edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!
Ну і нехай. Члени клубу 100 К не проти
,,Маловато будет, маловато,,@
Забирав оце на днях клЮбний депо. Так в банку впрашували щоб далі грався в ці конверти. Навіть самі позвонили мінялі що прийме по 39.9 доляри. Так мене жаба задавила здавати нижче 40 такі хвайні кольорові папірці. Якби впхали 93-го року та витерті, то може поніс би й здав. А так самі винні.
Поки подивлюся. Як казав Кіса Вороп'янінов ,,Торг здесь не уместен,, Менше 40 не хочу.
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alex lem
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Додано: Нед 11 гру, 2022 01:10
Did написав:
Венгрія проти
Хто ж тоді надасть цю допомогу?
Де докази цього, що надасть ЄС Україні 16 лярдів?
Читав, що знайшли спосіб обійти угорців.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 08:19
alex lem написав: asti написав: edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!
,,Маловато будет, маловато,,@
Забирав оце на днях клЮбний депо. Так в банку впрашували щоб далі грався в ці конверти. Навіть самі позвонили мінялі що прийме по 39.9 доляри. Так мене жаба задавила здавати нижче 40 такі хвайні кольорові папірці. Якби впхали 93-го року та витерті, то може поніс би й здав. А так самі винні.
Поки подивлюся. Як казав Кіса Вороп'янінов ,,Торг здесь не уместен,, Менше 40 не хочу.
повильно зростае
теж жду 40+
и таки дочекаюсь
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Додано: Нед 11 гру, 2022 09:49
75stasstas75 написав: Investor_K написав: edvardd написав:
Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро
“Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года”, - подчеркнул министр финансов Чехии Збынек Станюра, сообщает пресс-служба Совета.
Доллар додолу?
С чего вдруг ? Это на весь 2023 год, в нынешней ситуации это мало на что повлияет
Это те самые1,5 ярда в мес, о которых штаты просили ЕС.
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