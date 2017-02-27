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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10158101591016010161

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 92
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
11
40,00-40,50
25%
23
40,50-41,00
17%
16
41,00-41,50
9%
8
41,50-42,00
8%
7
42,00-42,50
8%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:26

  Investor_K написав:
  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!

Ну і нехай. Члени клубу 100 К не проти

,,Маловато будет, маловато,,@

Забирав оце на днях клЮбний депо. Так в банку впрашували щоб далі грався в ці конверти. Навіть самі позвонили мінялі що прийме по 39.9 доляри. Так мене жаба задавила здавати нижче 40 такі хвайні кольорові папірці. Якби впхали 93-го року та витерті, то може поніс би й здав. А так самі винні. :D
Поки подивлюся. Як казав Кіса Вороп'янінов ,,Торг здесь не уместен,, Менше 40 не хочу.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:03

alex lem
так а почему просят, гривны ж и так валом, зачем им деньги?
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 01:10

  Did написав: Венгрія проти
Хто ж тоді надасть цю допомогу?
Де докази цього, що надасть ЄС Україні 16 лярдів?

Читав, що знайшли спосіб обійти угорців.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 07:56

Решение заключается в том, что гарантии по кредитам – если Венгрия будет придерживаться своего вето – не покрываются бюджетом ЕС, как планировалось изначально, а берутся на себя государствами ЕС. Таким образом, единогласное решение не понадобилось.
vovasl
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 08:19

  alex lem написав:
  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!


,,Маловато будет, маловато,,@

Забирав оце на днях клЮбний депо. Так в банку впрашували щоб далі грався в ці конверти. Навіть самі позвонили мінялі що прийме по 39.9 доляри. Так мене жаба задавила здавати нижче 40 такі хвайні кольорові папірці. Якби впхали 93-го року та витерті, то може поніс би й здав. А так самі винні. :D
Поки подивлюся. Як казав Кіса Вороп'янінов ,,Торг здесь не уместен,, Менше 40 не хочу.


повильно зростае
теж жду 40+
и таки дочекаюсь
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 09:49

  75stasstas75 написав:
  Investor_K написав:
  edvardd написав:Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро
“Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года”, - подчеркнул министр финансов Чехии Збынек Станюра, сообщает пресс-служба Совета.

Доллар додолу?

С чего вдруг ? Это на весь 2023 год, в нынешней ситуации это мало на что повлияет

Это те самые1,5 ярда в мес, о которых штаты просили ЕС.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 09:52

  Starikan написав:
  Did написав: Венгрія проти
Хто ж тоді надасть цю допомогу?
Де докази цього, що надасть ЄС Україні 16 лярдів?

Читав, що знайшли спосіб обійти угорців.

Так, Поки що замість спільного фонду начебто розкидали по окремих членах ЄС. Але угорців ще чекають. Дивлячись, як на орків, які, може, ще згадають, що вони люди)
Навуходоносор
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  #<1 ... 10158101591016010161
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