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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 гру, 2022 23:26
Investor_K написав: asti написав: edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!
Ну і нехай. Члени клубу 100 К не проти
,,Маловато будет, маловато,,@
Забирав оце на днях клЮбний депо. Так в банку впрашували щоб далі грався в ці конверти. Навіть самі позвонили мінялі що прийме по 39.9 доляри. Так мене жаба задавила здавати нижче 40 такі хвайні кольорові папірці. Якби впхали 93-го року та витерті, то може поніс би й здав. А так самі винні.
Поки подивлюся. Як казав Кіса Вороп'янінов ,,Торг здесь не уместен,, Менше 40 не хочу.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 00:03
alex lem
так а почему просят, гривны ж и так валом, зачем им деньги?
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Додано: Нед 11 гру, 2022 01:10
Did написав:
Венгрія проти
Хто ж тоді надасть цю допомогу?
Де докази цього, що надасть ЄС Україні 16 лярдів?
Читав, що знайшли спосіб обійти угорців.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 07:56
Решение заключается в том, что гарантии по кредитам – если Венгрия будет придерживаться своего вето – не покрываются бюджетом ЕС, как планировалось изначально, а берутся на себя государствами ЕС. Таким образом, единогласное решение не понадобилось.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 08:19
alex lem написав: asti написав: edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!
,,Маловато будет, маловато,,@
Забирав оце на днях клЮбний депо. Так в банку впрашували щоб далі грався в ці конверти. Навіть самі позвонили мінялі що прийме по 39.9 доляри. Так мене жаба задавила здавати нижче 40 такі хвайні кольорові папірці. Якби впхали 93-го року та витерті, то може поніс би й здав. А так самі винні.
Поки подивлюся. Як казав Кіса Вороп'янінов ,,Торг здесь не уместен,, Менше 40 не хочу.
повильно зростае
теж жду 40+
и таки дочекаюсь
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Додано: Нед 11 гру, 2022 09:49
75stasstas75 написав: Investor_K написав: edvardd написав:
Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро
“Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года”, - подчеркнул министр финансов Чехии Збынек Станюра, сообщает пресс-служба Совета.
Доллар додолу?
С чего вдруг ? Это на весь 2023 год, в нынешней ситуации это мало на что повлияет
Это те самые1,5 ярда в мес, о которых штаты просили ЕС.
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2
Додано: Нед 11 гру, 2022 09:52
Starikan написав: Did написав:
Венгрія проти
Хто ж тоді надасть цю допомогу?
Де докази цього, що надасть ЄС Україні 16 лярдів?
Читав, що знайшли спосіб обійти угорців.
Так, Поки що замість спільного фонду начебто розкидали по окремих членах ЄС. Але угорців ще чекають. Дивлячись, як на орків, які, може, ще згадають, що вони люди)
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2
Додано: Нед 11 гру, 2022 12:20
Запорожье
40,00/40,15
41,55/42,00
🇪🇺Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини.
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edvardd
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1
Додано: Нед 11 гру, 2022 13:04
edvardd написав:
Запорожье
40,00/40,15
41,55/42,00
🇪🇺Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини.
Ну і молодці.
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Investor_K
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Додано: Нед 11 гру, 2022 13:12
Shaman написав:
а що там з грошима?
з одного боку, все йде як і раніше. гроші потроху йдуть в кеш - за грудень 6
ярдів грн. бюджет вкидає гроші швидше, ніж купується валюта - 48
ярди проти 25
. й таким чином кількість грошей в банківський системі потроху збільшується - на 18
ярдів грн, з 431
до 448
ярдів грн.
таким чином залишки кеша я думаю сягнуть 700
ярдів грн до кінця року, а от в банках - до 500
ярдів не дотягнуть, але наблизяться.
жартівники, які кажуть долар по 29-30 - як ви собі уявляєте такий курс, коли вже стільки грошей надруковано? й повний ефект від цього ми побачимо коли ситуація почне налагоджуватися, гроші почнуть витрачати.
а так залишки грошей на рахунках зросли за листопад
як у фізиків - 12
ярдів грн до 561
ярд грн, так й у юриків - 17
ярдів грн до 558
ярдів грн.
ше на 200
млн дол зросли депозити в валюті, народ потроху заносить гроші.
портфель ОВДП у банків зменшився ще на 10
ярдів грн до 487
ярдів грн на 1 грудня
кредити очікувано продовжують зменшуватися - тут як раз ставка НБУ впливає суттєво - навіщо кредитувати, якщо 23% під депосерт без ніякого ризику
й оскільки всі чекають на прогноз, то враховуючи таке зростання залишку грошей та падіння економіки - то курс 50-55 дуже вірогідний, коли ситуація стабілізується.
пан Zebra
, який постійно намагається вгадати курс, може виявитися правим в цьому випадку
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