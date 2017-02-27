RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10159101601016110162>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 92
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
11
40,00-40,50
25%
23
40,50-41,00
17%
16
41,00-41,50
9%
8
41,50-42,00
8%
7
42,00-42,50
8%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:26

  Investor_K написав:
  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!

Ну і нехай. Члени клубу 100 К не проти

,,Маловато будет, маловато,,@

Забирав оце на днях клЮбний депо. Так в банку впрашували щоб далі грався в ці конверти. Навіть самі позвонили мінялі що прийме по 39.9 доляри. Так мене жаба задавила здавати нижче 40 такі хвайні кольорові папірці. Якби впхали 93-го року та витерті, то може поніс би й здав. А так самі винні. :D
Поки подивлюся. Як казав Кіса Вороп'янінов ,,Торг здесь не уместен,, Менше 40 не хочу.
alex lem
 
Повідомлень: 2417
З нами з: 25.12.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:03

alex lem
так а почему просят, гривны ж и так валом, зачем им деньги?
timbraidmail
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 25.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 01:10

  Did написав: Венгрія проти
Хто ж тоді надасть цю допомогу?
Де докази цього, що надасть ЄС Україні 16 лярдів?

Читав, що знайшли спосіб обійти угорців.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19025
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2439 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 07:56

Решение заключается в том, что гарантии по кредитам – если Венгрия будет придерживаться своего вето – не покрываются бюджетом ЕС, как планировалось изначально, а берутся на себя государствами ЕС. Таким образом, единогласное решение не понадобилось.
vovasl
 
Повідомлень: 3
З нами з: 24.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 08:19

  alex lem написав:
  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,10
41,50/42,00
сегодня рост!


,,Маловато будет, маловато,,@

Забирав оце на днях клЮбний депо. Так в банку впрашували щоб далі грався в ці конверти. Навіть самі позвонили мінялі що прийме по 39.9 доляри. Так мене жаба задавила здавати нижче 40 такі хвайні кольорові папірці. Якби впхали 93-го року та витерті, то може поніс би й здав. А так самі винні. :D
Поки подивлюся. Як казав Кіса Вороп'янінов ,,Торг здесь не уместен,, Менше 40 не хочу.


повильно зростае
теж жду 40+
и таки дочекаюсь
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 09:49

  75stasstas75 написав:
  Investor_K написав:
  edvardd написав:Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро
“Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года”, - подчеркнул министр финансов Чехии Збынек Станюра, сообщает пресс-служба Совета.

Доллар додолу?

С чего вдруг ? Это на весь 2023 год, в нынешней ситуации это мало на что повлияет

Это те самые1,5 ярда в мес, о которых штаты просили ЕС.
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2494
З нами з: 21.09.13
Подякував: 816 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 09:52

  Starikan написав:
  Did написав: Венгрія проти
Хто ж тоді надасть цю допомогу?
Де докази цього, що надасть ЄС Україні 16 лярдів?

Читав, що знайшли спосіб обійти угорців.

Так, Поки що замість спільного фонду начебто розкидали по окремих членах ЄС. Але угорців ще чекають. Дивлячись, як на орків, які, може, ще згадають, що вони люди)
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2494
З нами з: 21.09.13
Подякував: 816 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:20

Запорожье
40,00/40,15
41,55/42,00

🇪🇺Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8149
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:04

  edvardd написав:Запорожье
40,00/40,15
41,55/42,00

🇪🇺Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини.

Ну і молодці.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8120
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:12

  Shaman написав:а що там з грошима?

з одного боку, все йде як і раніше. гроші потроху йдуть в кеш - за грудень 6 ярдів грн. бюджет вкидає гроші швидше, ніж купується валюта - 48 ярди проти 25. й таким чином кількість грошей в банківський системі потроху збільшується - на 18 ярдів грн, з 431 до 448 ярдів грн.

таким чином залишки кеша я думаю сягнуть 700 ярдів грн до кінця року, а от в банках - до 500 ярдів не дотягнуть, але наблизяться.

жартівники, які кажуть долар по 29-30 - як ви собі уявляєте такий курс, коли вже стільки грошей надруковано? й повний ефект від цього ми побачимо коли ситуація почне налагоджуватися, гроші почнуть витрачати.

а так залишки грошей на рахунках зросли за листопад як у фізиків - 12 ярдів грн до 561 ярд грн, так й у юриків - 17 ярдів грн до 558 ярдів грн.
ше на 200 млн дол зросли депозити в валюті, народ потроху заносить гроші.
портфель ОВДП у банків зменшився ще на 10 ярдів грн до 487 ярдів грн на 1 грудня

кредити очікувано продовжують зменшуватися - тут як раз ставка НБУ впливає суттєво - навіщо кредитувати, якщо 23% під депосерт без ніякого ризику

й оскільки всі чекають на прогноз, то враховуючи таке зростання залишку грошей та падіння економіки - то курс 50-55 дуже вірогідний, коли ситуація стабілізується.
пан Zebra, який постійно намагається вгадати курс, може виявитися правим в цьому випадку :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2623
З нами з: 29.09.19
Подякував: 373 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10159101601016110162>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3168, 3169, 3170
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31698 35279562
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 гру, 2022 20:28
greenozon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12602715
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22874217
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (453)
11.12.2022 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.