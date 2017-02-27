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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10159101601016110162

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 92
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
11
40,00-40,50
25%
23
40,50-41,00
17%
16
41,00-41,50
9%
8
41,50-42,00
8%
7
42,00-42,50
8%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

до речі, питання знатокам. :)

курс більше корелює з грошовою масою чи грошовою базою?

чи почнемо з визначення термінів? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:40

  Shaman написав:до речі, питання знатокам. :)

курс більше корелює з грошовою масою чи грошовою базою?

чи почнемо з визначення термінів? ;)

в Україні курс до будь якиої бази відношення не має.
курс корелює з хотілками людей певного кола владних.
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:43

  edvardd написав:Запорожье
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41,55/42,00
В серці музика лунає - зелененький підростає! :) :)
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