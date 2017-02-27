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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 гру, 2022 13:13
до речі, питання знатокам.
курс більше корелює з грошовою масою чи грошовою базою?
чи почнемо з визначення термінів?
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Shaman
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Додано: Нед 11 гру, 2022 13:40
Shaman написав:
до речі, питання знатокам.
курс більше корелює з грошовою масою чи грошовою базою?
чи почнемо з визначення термінів?
в Україні курс до будь якиої бази відношення не має.
курс корелює з хотілками людей певного кола владних.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 13:43
edvardd написав:
Запорожье
40,00/40,15
41,55/42,00
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