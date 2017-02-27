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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10159101601016110162

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 95
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
13%
12
40,00-40,50
24%
23
40,50-41,00
18%
17
41,00-41,50
9%
9
41,50-42,00
7%
7
42,00-42,50
7%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
8%
8
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

до речі, питання знатокам. :)

курс більше корелює з грошовою масою чи грошовою базою?

чи почнемо з визначення термінів? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:40

  Shaman написав:до речі, питання знатокам. :)

курс більше корелює з грошовою масою чи грошовою базою?

чи почнемо з визначення термінів? ;)

в Україні курс до будь якиої бази відношення не має.
курс корелює з хотілками людей певного кола владних.
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:43

  edvardd написав:Запорожье
40,00/40,15
41,55/42,00
В серці музика лунає - зелененький підростає! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:04

asti
Добре та не дуже 39,95 на 40.1 весь день... Сідать у каруселі на майже останні гроші якось не хочеться встрять ногами в жир ще й здать не вигідно.
Востаннє редагувалось alex lem в Нед 11 гру, 2022 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:07

  alex lem написав:asti
Добре та не дуже 39,95 на 40.1 весь день...

Майже 400 грн на депозиті у 2650 баксів. За день. Норм.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 20:58

  edvardd написав:🇪🇺Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини.

Цей ,,пакет,, не безкоштовна допомога, а кредит...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:05

  Investor_K написав:
  alex lem написав:asti
Добре та не дуже 39,95 на 40.1 весь день...

Майже 400 грн на депозиті у 2650 баксів. За день. Норм.

Вибачте, я мабуть не точно написав. Це не заробітки, а курс чорного -покупка 39.95 (так і не дотяглися до хоч 40) і продаж по 40.1.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:10

  alex lem написав:
  edvardd написав:🇪🇺Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини.

Цей ,,пакет,, не безкоштовна допомога, а кредит...

які умови - % і срок загаски?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:пан Zebra, який постійно намагається вгадати курс, може виявитися правим в цьому випадку :D

курс банана? :) (59-61)
greenozon
 
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  #<1 ... 10159101601016110162
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