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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 гру, 2022 22:54
edvardd якщо буде чим...
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ScaryBee
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Додано: Пон 12 гру, 2022 07:46
ScaryBee написав:edvardd
якщо буде чим...
как минимум 300 ярдов на западе заморожено, а на остальные газнефть до конца жизни бесплатно...
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edvardd
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