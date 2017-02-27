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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 гру, 2022 15:04
asti
Добре та не дуже 39,95 на 40.1 весь день... Сідать у каруселі на майже останні гроші якось не хочеться встрять ногами в жир ще й здать не вигідно.
Востаннє редагувалось alex lem
в Нед 11 гру, 2022 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 15:07
alex lem написав:asti
Добре та не дуже 39,95 на 40.1 весь день...
Майже 400 грн на депозиті у 2650 баксів. За день. Норм.
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Investor_K
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Додано: Нед 11 гру, 2022 20:58
edvardd написав:
🇪🇺Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини.
Цей ,,пакет,, не безкоштовна допомога, а кредит...
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Додано: Нед 11 гру, 2022 21:05
Investor_K написав: alex lem написав:asti
Добре та не дуже 39,95 на 40.1 весь день...
Майже 400 грн на депозиті у 2650 баксів. За день. Норм.
Вибачте, я мабуть не точно написав. Це не заробітки, а курс чорного -покупка 39.95 (так і не дотяглися до хоч 40) і продаж по 40.1.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 21:10
alex lem написав: edvardd написав:
🇪🇺Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини.
Цей ,,пакет,, не безкоштовна допомога, а кредит...
які умови - % і срок загаски?
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Додано: Нед 11 гру, 2022 21:11
Shaman написав:
пан Zebra, який постійно намагається вгадати курс, може виявитися правим в цьому випадку
курс банана?
(59-61)
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Додано: Нед 11 гру, 2022 22:36
alex lem написав: edvardd написав:
🇪🇺Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини.
Цей ,,пакет,, не безкоштовна допомога, а кредит...
дело в том, что москали, по итогу нам срепарируют, минимум 600 ярдов, но потом, так что хватит на сейчас наподдержание штанов...
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Додано: Нед 11 гру, 2022 22:54
edvardd якщо буде чим...
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ScaryBee
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Додано: Пон 12 гру, 2022 07:46
ScaryBee написав:edvardd
якщо буде чим...
как минимум 300 ярдов на западе заморожено, а на остальные газнефть до конца жизни бесплатно...
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Додано: Пон 12 гру, 2022 08:25
edvardd написав: ScaryBee написав:edvardd
якщо буде чим...
как минимум 300 ярдов на западе заморожено, а на остальные газнефть до конца жизни бесплатно...
Дурний думкою багатіє, а багатий грішми...
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