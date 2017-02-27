Shaman написав:Shaman написав:а що там з грошима?
з одного боку, все йде як і раніше. гроші потроху йдуть в кеш - за грудень 6 ярдів грн. бюджет вкидає гроші швидше, ніж купується валюта - 48 ярди проти 25. й таким чином кількість грошей в банківський системі потроху збільшується - на 18 ярдів грн, з 431 до 448 ярдів грн.
таким чином залишки кеша я думаю сягнуть 700 ярдів грн до кінця року, а от в банках - до 500 ярдів не дотягнуть, але наблизяться.
жартівники, які кажуть долар по 29-30 - як ви собі уявляєте такий курс, коли вже стільки грошей надруковано? й повний ефект від цього ми побачимо коли ситуація почне налагоджуватися, гроші почнуть витрачати.
а так залишки грошей на рахунках зросли за листопад як у фізиків - 12 ярдів грн до 561 ярд грн, так й у юриків - 17 ярдів грн до 558 ярдів грн.
ше на 200 млн дол зросли депозити в валюті, народ потроху заносить гроші.
портфель ОВДП у банків зменшився ще на 10 ярдів грн до 487 ярдів грн на 1 грудня
кредити очікувано продовжують зменшуватися - тут як раз ставка НБУ впливає суттєво - навіщо кредитувати, якщо 23% під депосерт без ніякого ризику
й оскільки всі чекають на прогноз, то враховуючи таке зростання залишку грошей та падіння економіки - то курс 50-55 дуже вірогідний, коли ситуація стабілізується.
пан Zebra, який постійно намагається вгадати курс, може виявитися правим в цьому випадку
Вітаю.
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Також сприймайте дану статтю ЛИШЕ як одну із багатьох альтернативних точок зору.
В наш час порядній людині не пасує говорити чи писати щось ствердно. Ми вже зробили "гоп", але ще не "перескочили".