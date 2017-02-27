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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10160101611016210163

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 97
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
13%
13
40,00-40,50
25%
24
40,50-41,00
18%
17
41,00-41,50
9%
9
41,50-42,00
7%
7
42,00-42,50
7%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
8%
8
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 09:58

  Shaman написав:
  Shaman написав:а що там з грошима?

з одного боку, все йде як і раніше. гроші потроху йдуть в кеш - за грудень 6 ярдів грн. бюджет вкидає гроші швидше, ніж купується валюта - 48 ярди проти 25. й таким чином кількість грошей в банківський системі потроху збільшується - на 18 ярдів грн, з 431 до 448 ярдів грн.

таким чином залишки кеша я думаю сягнуть 700 ярдів грн до кінця року, а от в банках - до 500 ярдів не дотягнуть, але наблизяться.

жартівники, які кажуть долар по 29-30 - як ви собі уявляєте такий курс, коли вже стільки грошей надруковано? й повний ефект від цього ми побачимо коли ситуація почне налагоджуватися, гроші почнуть витрачати.

а так залишки грошей на рахунках зросли за листопад як у фізиків - 12 ярдів грн до 561 ярд грн, так й у юриків - 17 ярдів грн до 558 ярдів грн.
ше на 200 млн дол зросли депозити в валюті, народ потроху заносить гроші.
портфель ОВДП у банків зменшився ще на 10 ярдів грн до 487 ярдів грн на 1 грудня

кредити очікувано продовжують зменшуватися - тут як раз ставка НБУ впливає суттєво - навіщо кредитувати, якщо 23% під депосерт без ніякого ризику

й оскільки всі чекають на прогноз, то враховуючи таке зростання залишку грошей та падіння економіки - то курс 50-55 дуже вірогідний, коли ситуація стабілізується.
пан Zebra, який постійно намагається вгадати курс, може виявитися правим в цьому випадку :D

Вітаю.
Рекомендую вам прочитати ось цю статтю а потім ще рез подивитись на свій прогноз та ставлення до тієї кількості гривні яка поки що простоює без діла.
Також сприймайте дану статтю ЛИШЕ як одну із багатьох альтернативних точок зору.
В наш час порядній людині не пасує говорити чи писати щось ствердно. Ми вже зробили "гоп", але ще не "перескочили".
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 10:58

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 11:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В Киеве сегодня сдал по 39.85 в отделении банка.
Нет времени бегать и искать выгоднее курс.
Investor_K
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