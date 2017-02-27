Додано: Пон 12 гру, 2022 14:27

На пошедшей неделе при плановом проведении тендера сумма выданного рефинанса точно совпала с суммой возврата. Можно предположить перекредитование. В остальные дни возврат рефинанса был более, чем умеренным.

В итоге возврат тендерного рефинанса превысил выдачу нового на 0.239 млрд. грн. (неделей ранее 2.388 млрд. грн.). Общая задолженность сократилась до 43.664 млрд. грн. с пиковых 160.613 в начале марта. Существенное замедление темпов снижения задолженности может говорить о достижении равновесия, при котором кредиты остались только необходимые.

Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 21.448 млрд. грн. (неделей ранее 20.781 млрд. грн.)



На прошедшей неделе, в пятницу, НБУ купил военные облигации на 15 млрд.грн. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 385 млрд. Все по плану.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 6.687 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 23.169 млрд. грн).



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 245.552 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 453.01 млрд. грн. (неделей ранее 423.471 млрд. грн.)



Расходы казначейства превысили доходы на 55.276 млрд. грн. (неделей ранее 5.485 млрд. грн.) Чередование продолжается, показатель очень близок к результату позапрошлой недели.



За неделю было обналичено 5.641 млрд. грн. (неделей ранее 7.768 млрд. грн.)



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 2,60;

Продал – 583,44.

Объем интервенций совсем немного превысил уровень предыдущей недели.



Неделя ничем не удивила. Все как всегда.