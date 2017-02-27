asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
Вже майже середина грудня, а 38 нема! Ужасного холода поки слава Богу нема, як і голоду, а ось блекаут частковий є, хоча енергетики дуже стараються ситуацію виправити! Війна продовжується і кінця-краю їй не видно!