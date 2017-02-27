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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10161101621016310164

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 100
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
13%
13
40,00-40,50
25%
25
40,50-41,00
17%
17
41,00-41,50
9%
9
41,50-42,00
7%
7
42,00-42,50
7%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
10
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:24

  asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)

Вже майже середина грудня, а 38 нема! Ужасного холода поки слава Богу нема, як і голоду, а ось блекаут частковий є, хоча енергетики дуже стараються ситуацію виправити! Війна продовжується і кінця-краю їй не видно!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 19:39

  alex lem написав:
  Investor_K написав:В Киеве сегодня сдал по 39.85 в отделении банка.
Нет времени бегать и искать выгоднее курс.

Оце на 15 годину покупка доляру тута в мухосранську ледве доповзла до рівно 40.
Ех, пізно сьогодні вже в кедах по банках бігать. ,,Шатап енд гів май мані,, Та й дощ цілий день.

Це де таке, Франківськ?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 19:45

  Qwerty написав:
  asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)

Вже майже середина грудня, а 38 нема! Ужасного холода поки слава Богу нема, як і голоду, а ось блекаут частковий є, хоча енергетики дуже стараються ситуацію виправити! Війна продовжується і кінця-краю їй не видно!

Да, признаю, ситуация пошла развиваться по другому сценарию - ниже 40 не пошли (пока) но, как говорится, не ещё не вечер, в смысле, не январь! ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48

  asti написав:
  Qwerty написав:
  asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)

Вже майже середина грудня, а 38 нема! Ужасного холода поки слава Богу нема, як і голоду, а ось блекаут частковий є, хоча енергетики дуже стараються ситуацію виправити! Війна продовжується і кінця-краю їй не видно!

Да, признаю, ситуация пошла развиваться по другому сценарию - ниже 40 не пошли (пока) но, как говорится, не ещё не вечер, в смысле, не январь! ;)

К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 20:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.

не вірю (с)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 20:57

  чик написав:Shaman
если бы верили в гривну, то сдавали бы баксы и открывали гривнедепо. а так на словах типа верят, но скирдуют и открывают всё в долларах...

а звіти показують інше ;)

зростання валютних депозитів фізиків - тільки жовтень й листопад - десь трохи більше ніж по 200 млн дол кожен місяць або десь по 8 ярдів грн, загалом 8,8 ярдів дол або 322 ярда грн.

за той же час гривневі залишки у народу збільшились на 14 ярдів грн. але з початку війни гривневі залишки зросли на 122 ярда грн - з 439 до 561 ярдів грн
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 21:09

  centurionus написав:
  bamper написав:
  Shaman написав:до речі, питання знатокам. :)
курс більше корелює з грошовою масою чи грошовою базою?

в Україні курс до будь якиої бази відношення не має.

Курс гривні до долара корелює з рівнями інфляції гривні та долара.
Прогнози курса гривні по грошових агрегатах не працювали. Прогнози по рівнях інфляції працювали.

ми зараз маємо ситуацію стрімкого зростання кількості грошей, при цьому ВВП суттєво падає.

що в цьому випадку настає - значна інфляція, а потім й девальвація
Shaman
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