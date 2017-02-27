з одного боку, все йде як і раніше. гроші потроху йдуть в кеш - за грудень6 ярдів грн. бюджет вкидає гроші швидше, ніж купується валюта - 48 ярди проти 25. й таким чином кількість грошей в банківський системі потроху збільшується - на 18 ярдів грн, з 431 до 448 ярдів грн.
таким чином залишки кеша я думаю сягнуть 700 ярдів грн до кінця року, а от в банках - до 500 ярдів не дотягнуть, але наблизяться.
жартівники, які кажуть долар по 29-30 - як ви собі уявляєте такий курс, коли вже стільки грошей надруковано? й повний ефект від цього ми побачимо коли ситуація почне налагоджуватися, гроші почнуть витрачати.
а так залишки грошей на рахунках зросли за листопад як у фізиків - 12 ярдів грн до 561 ярд грн, так й у юриків - 17 ярдів грн до 558 ярдів грн. ше на 200 млн дол зросли депозити в валюті, народ потроху заносить гроші. портфель ОВДП у банків зменшився ще на 10 ярдів грн до 487 ярдів грн на 1 грудня
кредити очікувано продовжують зменшуватися - тут як раз ставка НБУ впливає суттєво - навіщо кредитувати, якщо 23% під депосерт без ніякого ризику
й оскільки всі чекають на прогноз, то враховуючи таке зростання залишку грошей та падіння економіки - то курс 50-55 дуже вірогідний, коли ситуація стабілізується. пан Zebra, який постійно намагається вгадати курс, може виявитися правим в цьому випадку
Вітаю. Рекомендую вам прочитати ось цю статтю а потім ще рез подивитись на свій прогноз та ставлення до тієї кількості гривні яка поки що простоює без діла. Також сприймайте дану статтю ЛИШЕ як одну із багатьох альтернативних точок зору. В наш час порядній людині не пасує говорити чи писати щось ствердно. Ми вже зробили "гоп", але ще не "перескочили".
цікава стаття.
Але й тут є велике але. «Депозитні сертифікати – це наче дамба, яку може прорвати …щойно почнеться активна відбудова економіки. Тоді гривня, яку НБУ абсорбував за допомогою депозитних сертифікатів, виллється в обіг, створюючи додатковий тиск на ціни та курс валют. Це серйозний ризик. Що з ним робити, наразі незрозуміло. Актуального досвіду боротьби з інфляцією після війни немає… надлишкова ліквідність банківської системи [може стати] бомбою уповільненої дії, яка підірве платоспроможність українців одразу після довгоочікуваної перемоги».
й я як раз про це. й про 25% ставки теж
єдине, що тут запропонували цікавий механізм обміну грошей на ОВДП НБУ. технічно ця операція дійсно прибере всю надлишкову ліквідність грошей. АЛЕ...
це можливо тільки примусово, бо чомусь зараз банки навпаки зменшують портфель ОВДП - на 57 ярдів вже зменшили за період війни з 464 ярда грн до 401 ярдів грн на 1 грудня.
до того ж 80% ОВДП належить 4 державним банкам, що складає 40% від їх активів. вони же володіють трохи більше 40% депосертифікатів.
а ще 40% депосерт - у іноземних банках, які взагалі не тяготіють до ОВДП та володіють лише 7% від загального портфелю грн ОВДП. як примусити іноземні банки купити ОВДП?
або по іншому - зараз 1,1 трлн грошей клієнтів розкидані десь так - 495 ярдів кредити, 407 ярдів ОВДП, 320 ярдів депосертифікати та 109 ярдів гроші на рахунках та готівка - це дані на 01 листопада. чи всім здається норм, якщо у банків в ОВДП буде більше 700 ярдів грн чи дві третини всіх вкладів? ніхто ризиків не бачить?
насправді, я дуже консервативний в прогнозах. але є деякі речі, які об'єктивні. якщо на вулиці мінус 5 рано чи піздно всі калюжі замерзнуть. якщо ми вже надрукували гроші, то назад їх вже не прибереш з банківської системи.
ми вже проходили це в кінці 2021, коли значний дефіцит бюджету перейшов в надлишкову ліквідність в грудні, а в січні цю ліквідність продажами валюти забрали, але курс підріс на 1 грн. деякі якось намагались глузувати, а потім щось замовкли
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 12 гру, 2022 21:44, всього редагувалось 2 разів.
курс більше корелює з грошовою масою чи грошовою базою?
чи почнемо з визначення термінів?
в Україні курс до будь якиої бази відношення не має. курс корелює з хотілками людей певного кола владних.
якщо це не жарт, а превалююча думка на форумі - то сумно на саме питання ніхто й не відповів...
хтось колись порівняв форум з курилкою у лікарні - в цьому випадку лікарі пішли працювати, зато варіантів лікування стало набагато більше та й стали вони більш веселими
Нема що відповідати. Тому й мовчать всі. Війна надворі. Курс зараз корелює із зовнішньою макродопомогою. Є вона - то й курс поводить себе так неначе ми щось можемо прогнозувати і на щось впливати. А як тільки ця допомога пропаде тоді... Навіть страшно подумати. Отака то хуйня малята (с)
Shaman написав:ми зараз маємо ситуацію стрімкого зростання кількості грошей, при цьому ВВП суттєво падає.
що в цьому випадку настає - значна інфляція, а потім й девальвація
Це відбудеться тільки тоді коли всім стануть потрібні гроші. Зараз же, вони нікому не потрібні і маринуються на депосертифікатах під чудовий відсоток. Тут палка двох кінців. Якщо гривня стане всім потрібна - значить ми перемогли і почалось відновлення. Але тоді долар швидше за все буде по 50. Якщо вся ця війна на кілька років (не берусь прогнозувати) то будемо "пухнути" потроху в гривні, а долар буде менш більш стабільний до "нового офіційного курсу". Але це може трапитись аж за пів року чи навіть рік.