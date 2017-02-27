Додано: Пон 12 гру, 2022 21:34

Realist написав: Shaman написав: Shaman написав: а що там з грошима?



з одного боку, все йде як і раніше. гроші потроху йдуть в кеш - за грудень 6 ярдів грн. бюджет вкидає гроші швидше, ніж купується валюта - 48 ярди проти 25. й таким чином кількість грошей в банківський системі потроху збільшується - на 18 ярдів грн, з 431 до 448 ярдів грн.



таким чином залишки кеша я думаю сягнуть 700 ярдів грн до кінця року, а от в банках - до 500 ярдів не дотягнуть, але наблизяться.



жартівники, які кажуть долар по 29-30 - як ви собі уявляєте такий курс, коли вже стільки грошей надруковано? й повний ефект від цього ми побачимо коли ситуація почне налагоджуватися, гроші почнуть витрачати.



а так залишки грошей на рахунках зросли за листопад як у фізиків - 12 ярдів грн до 561 ярд грн, так й у юриків - 17 ярдів грн до 558 ярдів грн.

ше на 200 млн дол зросли депозити в валюті, народ потроху заносить гроші.

портфель ОВДП у банків зменшився ще на 10 ярдів грн до 487 ярдів грн на 1 грудня



кредити очікувано продовжують зменшуватися - тут як раз ставка НБУ впливає суттєво - навіщо кредитувати, якщо 23% під депосерт без ніякого ризику а що там з грошима?з одного боку, все йде як і раніше. гроші потроху йдуть в кеш - заярдів грн. бюджет вкидає гроші швидше, ніж купується валюта -ярди проти. й таким чином кількість грошей в банківський системі потроху збільшується - наярдів грн, здоярдів грн.таким чином залишки кеша я думаю сягнутьярдів грн до кінця року, а от в банках - доярдів не дотягнуть, але наблизяться.жартівники, які кажуть долар по 29-30 - як ви собі уявляєте такий курс, коли вже стільки грошей надруковано? й повний ефект від цього ми побачимо коли ситуація почне налагоджуватися, гроші почнуть витрачати.а так залишки грошей на рахунках зросли заяк у фізиків -ярдів грн доярд грн, так й у юриків -ярдів грн доярдів грн.ше намлн дол зросли депозити в валюті, народ потроху заносить гроші.портфель ОВДП у банків зменшився ще наярдів грн доярдів грн на 1 груднякредити очікувано продовжують зменшуватися - тут як раз ставка НБУ впливає суттєво - навіщо кредитувати, якщо 23% під депосерт без ніякого ризику

й оскільки всі чекають на прогноз, то враховуючи таке зростання залишку грошей та падіння економіки - то курс 50-55 дуже вірогідний, коли ситуація стабілізується.

пан Zebra, який постійно намагається вгадати курс, може виявитися правим в цьому випадку й оскільки всі чекають на прогноз, то враховуючи таке зростання залишку грошей та падіння економіки - то курс 50-55 дуже вірогідний, коли ситуація стабілізується.пан, який постійно намагається вгадати курс, може виявитися правим в цьому випадку

Вітаю.

Рекомендую вам прочитати ось цю статтю а потім ще рез подивитись на свій прогноз та ставлення до тієї кількості гривні яка поки що простоює без діла.

Також сприймайте дану статтю ЛИШЕ як одну із багатьох альтернативних точок зору.

В наш час порядній людині не пасує говорити чи писати щось ствердно. Ми вже зробили "гоп", але ще не "перескочили". Вітаю.Рекомендую вам прочитатиа потім ще рез подивитись на свій прогноз та ставлення до тієї кількості гривні яка поки що простоює без діла.В наш час порядній людині не пасує говорити чи писати щось. Ми вже зробили "гоп", але ще не "перескочили".

Але й тут є велике але. «Депозитні сертифікати – це наче дамба, яку може прорвати …щойно почнеться активна відбудова економіки. Тоді гривня, яку НБУ абсорбував за допомогою депозитних сертифікатів, виллється в обіг, створюючи додатковий тиск на ціни та курс валют. Це серйозний ризик. Що з ним робити, наразі незрозуміло. Актуального досвіду боротьби з інфляцією після війни немає… надлишкова ліквідність банківської системи [може стати] бомбою уповільненої дії, яка підірве платоспроможність українців одразу після довгоочікуваної перемоги».

цікава стаття.й я як раз про це. й про 25% ставки тежєдине, що тут запропонували цікавий механізм обміну грошей на ОВДП НБУ. технічно ця операція дійсно прибере всю надлишкову ліквідність грошей. АЛЕ...це можливо тільки примусово, бо чомусь зараз банки навпаки зменшують портфель ОВДП - наярдів вже зменшили за період війни зярда грн доярдів грн на 1 грудня.до того ж 80% ОВДП належить 4 державним банкам, що складає 40% від їх активів. вони же володіють трохи більше 40% депосертифікатів.а ще 40% депосерт - у іноземних банках, які взагалі не тяготіють до ОВДП та володіють лише 7% від загального портфелю грн ОВДП. як примусити іноземні банки купити ОВДП?або по іншому - заразтрлн грошей клієнтів розкидані десь так -ярдів кредити,ярдів ОВДП, 320 ярдів депосертифікати та 109 ярдів гроші на рахунках та готівка - це дані на 01 листопада. чи всім здається норм, якщо у банків в ОВДП буде більшеярдів грн чи дві третини всіх вкладів? ніхто ризиків не бачить?насправді, я дуже консервативний в прогнозах. але є деякі речі, які об'єктивні. якщо на вулиці мінус 5 рано чи піздно всі калюжі замерзнуть. якщо ми вже надрукували гроші, то назад їх вже не прибереш з банківської системи.ми вже проходили це в кінці 2021, коли значний дефіцит бюджету перейшов в надлишкову ліквідність в грудні, а в січні цю ліквідність продажами валюти забрали, але курс підріс на 1 грн. деякі якось намагались глузувати, а потім щось замовкли