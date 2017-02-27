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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 гру, 2022 22:12
Yuri_61 написав:
що ви тут нагнітаєте?
які па50 ?????
грошова база в порівнянні з вереснем 2021 року зросла лише на 16%
мені соромно за вас
які па50?
я так розумію, що ви зараз на форумі не часто;)
бо тут так часто йде мова про депосертифікати, що зрозуміло, що вони маскують зростання грошової бази. додайте до грошової бази 100 ярдів депосерт на початок війни, а на 1 грудня - вже 360 ярдів грн - й побачите зовсім іншу динаміку - десь 50%.
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Shaman
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:13
Yuri_61 написав:
що ви тут нагнітаєте?
які па50 ?????
грошова база в порівнянні з вереснем 2021 року зросла лише на 16%
мені соромно за вас
які па50?
зараз навіть па40 це завищений курс
31,3 ось справжній курс бакса
Просто має бути по Фібоначі й крапка
а може то москалі
Дрч,клгі,мжн сплквтся так щоб ці свині нас нвть чрз прклдч не рзмли
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Мизантрóп
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:17
Shaman написав:
цікава стаття.
Але й тут є велике але. «Депозитні сертифікати – це наче дамба, яку може прорвати …щойно почнеться активна відбудова економіки. Тоді гривня, яку НБУ абсорбував за допомогою депозитних сертифікатів, виллється в обіг, створюючи додатковий тиск на ціни та курс валют. Це серйозний ризик. Що з ним робити, наразі незрозуміло. Актуального досвіду боротьби з інфляцією після війни немає… надлишкова ліквідність банківської системи [може стати] бомбою уповільненої дії, яка підірве платоспроможність українців одразу після довгоочікуваної перемоги».
й я як раз про це. й про 25% ставки теж
єдине, що тут запропонували цікавий механізм обміну грошей на ОВДП НБУ. технічно ця операція дійсно прибере всю надлишкову ліквідність грошей. АЛЕ...
це можливо тільки примусово, бо чомусь зараз банки навпаки зменшують портфель ОВДП - на 57
ярдів вже зменшили за період війни з 464
ярда грн до 401
ярдів грн на 1 грудня.
до того ж 80% ОВДП належить 4 державним банкам, що складає 40% від їх активів. вони же володіють трохи більше 40% депосертифікатів.
Ваша помилка, що ви екстраполюєте теперішні умови на майбутнє.
Якщо піде відновлення, то тримати ставку на такому рівні як зараз ніхто не буде. Бо такою ставкою "вбють" це відновлення. І якщо буде реальна перемога, то потенційний ріст курсу компенсують поступлення валюти із за кордону у вигляді інвестицій. Бо в Україні все буде дуже дешеве і всі захочуть це купити.
Краще вже інфляцію відпустити, але запустити економіку, тим більше, що зерно, руда та метал будуть на експорт.
Тому не виключено, що облікова ставка на той момент буде така ж як дохідність ОВДП які НБУ буде продавати на вторинному ринку. Відповідно для багатьох ця дохідність може стати привабливою.
І не забувайте, що банки зараз виходять із ОВДП тільки через те, що на депозитних сертифікатах у НБУ дають більше плюс ліквідність таких коштів вища. Тобто ця тенденція - ситуативна.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:18
Мизантрóп написав: Yuri_61 написав:
що ви тут нагнітаєте?
які па50 ?????
грошова база в порівнянні з вереснем 2021 року зросла лише на 16%
мені соромно за вас
які па50?
зараз навіть па40 це завищений курс
31,3 ось справжній курс бакса
Просто має бути по Фібоначі й крапка
а може то москалі Дрч,клгі,мжн сплквтся так щоб ці свині нас нвть чрз прклдч не рзмли
:wink:
не знаю, як москалі, я разів п'ять перечитував
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Shaman
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:26
давайте краще про цифри
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:41
Пам'ятаємо
Zebra написав:
Додано: Чет 03 вер, 2020 09:47
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
Zebra написав:
Додано: Вів 09 лют, 2021 11:24
Alex2006 написав:
Ну как, наверсталось? Увидели, куда дует ветер?
к дефолту
Zebra написав:
Додано: Вів 18 січ, 2022 12:51
55 в случае первых провокаций рашистов.
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