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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10164101651016610167

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 101
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
14
40,00-40,50
25%
25
40,50-41,00
17%
17
41,00-41,50
9%
9
41,50-42,00
7%
7
42,00-42,50
7%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
10
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:54

  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:що ви тут нагнітаєте?
які па50 ?????
грошова база в порівнянні з вереснем 2021 року зросла лише на 16%
мені соромно за вас
які па50?

я так розумію, що ви зараз на форумі не часто;)

бо тут так часто йде мова про депосертифікати, що зрозуміло, що вони маскують зростання грошової бази. додайте до грошової бази 100 ярдів депосерт на початок війни, а на 1 грудня - вже 360 ярдів грн - й побачите зовсім іншу динаміку - десь 50%.

Депосерты это индикатор того что банчилы вообще кредитовать никого не хотят. Почему - понятно. Как только война закончится - депосерты уйдут в кредиты. Кредиты уйдут на разные целы, как на импорт, так и на покупки внутри страны. Давление на курс будет снято десятками ярдов инвестиций на восстановление - там значительная часть будет продаваться на межбанке. Так что как бы он еще до 24 не укрепился.
+ банкам еще придется вопрос с капиталом решать - всех придется докапитализивроать. С госами понятно как это будет. Дочек западных нагнут и мамки загонят валюту, которую придется продать. Украинские будут лихорадочно искать инвесторов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:01

  Zebra написав:
  Faceless написав:Пам'ятаємо :mrgreen:
  Zebra написав:Додано: Чет 03 вер, 2020 09:47
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

  Zebra написав:Додано: Вів 09 лют, 2021 11:24
  Alex2006 написав:
Ну как, наверсталось? Увидели, куда дует ветер?

к дефолту

  Zebra написав:Додано: Вів 18 січ, 2022 12:51
55 в случае первых провокаций рашистов.

В минулому місяці жд перевезення -75% до минулорічного листопада.

По прогнозу за блекаут до кінця листопада що давав у жовтні, за який був забанений на місяць теж не справдилось?

Економіка без повноцінно працюючої дешевої електроенергії - помре. Вже анонсоване підвищення на 107% для промисловості. Мабуть ціни наблизяться до собівартості аналогічної від генераторів.

Ну і курс буде злітати вже невдовзі. Злітати буде так, що мої 55 можуть ще виявитися невдалим прогнозом.

Наступного року прогнозую гіперінфляцію. Ціни умножте на 4.

Этот прогноз ни о чем. Во время войны все это работало бы если бы нас 1 на 1 с хлом оставили. И именно так вы и рассуждаете: что нас кацапы порвут как тузик грелку. Если не на поле боя так экономически, а потом и на поле боя. Откуда этот животный ужас перед хлом?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:03

  Realist написав:І якщо буде реальна перемога, то потенційний ріст курсу компенсують поступлення валюти із за кордону у вигляді інвестицій. Бо в Україні все буде дуже дешеве і всі захочуть це купити.


Якась мега-ілюзія. Що все буде дешеве, і головне що буде черга бажаючих вкласти сюди гроші. Звичайно, уряди та МФО дадуть грошей, проте не за бажанням, але за політичними міркуваннями. А от приватні інвестори - то навряд чи швидко з'являться. Вони тут вже стільки разів встрягали, навіть без війни, що мотивація і так була дуже низька. До вступу в ЄС/НАТО, або точніше до моменту абсолютної зрозумілості часових рамок щодо цього, до нас приватний капітал поспішати не буде.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:05

  adeges написав:
  Realist написав:І якщо буде реальна перемога, то потенційний ріст курсу компенсують поступлення валюти із за кордону у вигляді інвестицій. Бо в Україні все буде дуже дешеве і всі захочуть це купити.


Якась мега-ілюзія. Що все буде дешеве, і головне що буде черга бажаючих вкласти сюди гроші. Звичайно, уряди та МФО дадуть грошей, проте не за бажанням, але за політичними міркуваннями. А от приватні інвестори - то навряд чи швидко з'являться. Вони тут вже стільки разів встрягали, навіть без війни, що мотивація і так була дуже низька. До вступу в ЄС/НАТО, або точніше до моменту абсолютної зрозумілості часових рамок щодо цього, до нас приватний капітал спішити не буде.

В НАТО ми вступимо наступного дня після укладання мирної угоди з прекраснойросієйбудущєго. НАТО перше не захоче лишати таку армію з такою купою натівської зброї поза межами НАТО.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:10

  airmax78 написав:Этот прогноз ни о чем. Во время войны все это работало бы если бы нас 1 на 1 с хлом оставили. И именно так вы и рассуждаете: что нас кацапы порвут как тузик грелку. Если не на поле боя так экономически, а потом и на поле боя. Откуда этот животный ужас перед хлом?

Это финансовый форум. Аналитика. Победить на поле боя он не может, но у него получается убивать економику. Значит нанесение ударов по промышленности продолжится. Просто ракеты медленно клепаются + поставки с Ирана выторговываются.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:13

  adeges написав:
  Realist написав:І якщо буде реальна перемога, то потенційний ріст курсу компенсують поступлення валюти із за кордону у вигляді інвестицій. Бо в Україні все буде дуже дешеве і всі захочуть це купити.


Якась мега-ілюзія. Що все буде дешеве, і головне що буде черга бажаючих вкласти сюди гроші. Звичайно, уряди та МФО дадуть грошей, проте не за бажанням, але за політичними міркуваннями. А от приватні інвестори - то навряд чи швидко з'являться. Вони тут вже стільки разів встрягали, навіть без війни, що мотивація і так була дуже низька. До вступу в ЄС/НАТО, або точніше до моменту абсолютної зрозумілості часових рамок щодо цього, до нас приватний капітал поспішати не буде.

Плюсую. Якщо так мислити, чому ніхто тут на форумі не біжав вкладатися в Сирію або Лівію? В той же Афганістан можна інвестувати.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:14

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Этот прогноз ни о чем. Во время войны все это работало бы если бы нас 1 на 1 с хлом оставили. И именно так вы и рассуждаете: что нас кацапы порвут как тузик грелку. Если не на поле боя так экономически, а потом и на поле боя. Откуда этот животный ужас перед хлом?

Это финансовый форум. Аналитика. Победить на поле боя он не может, но у него получается убивать економику. Значит нанесение ударов по промышленности продолжится. Просто ракеты медленно клепаются + поставки с Ирана выторговываются.

Из Ирана он больше ничего не получит. А продолжит в таком же духе - начнет прилетать ответка по всей кацапской инфраструктуре. В первую очередь по нефтяной. - 60% ВВП (вы ж любите все в ВВП переводить).
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 13 гру, 2022 00:16, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:16

  Zebra написав:
  adeges написав:
  Realist написав:І якщо буде реальна перемога, то потенційний ріст курсу компенсують поступлення валюти із за кордону у вигляді інвестицій. Бо в Україні все буде дуже дешеве і всі захочуть це купити.


Якась мега-ілюзія. Що все буде дешеве, і головне що буде черга бажаючих вкласти сюди гроші. Звичайно, уряди та МФО дадуть грошей, проте не за бажанням, але за політичними міркуваннями. А от приватні інвестори - то навряд чи швидко з'являться. Вони тут вже стільки разів встрягали, навіть без війни, що мотивація і так була дуже низька. До вступу в ЄС/НАТО, або точніше до моменту абсолютної зрозумілості часових рамок щодо цього, до нас приватний капітал поспішати не буде.

Плюсую. Якщо так мислити, чому ніхто тут на форумі не біжав вкладатися в Сирію або Лівію? В той же Афганістан можна інвестувати.

Не манипулируйте. Между Сирией, Ливией, Афганом и Украиной нет вообще ничего общего. И не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:26

  airmax78 написав:Не манипулируйте. Между Сирией, Ливией, Афганом и Украиной нет вообще ничего общего. И не будет.

Для итальянцев, французов, испанцев Ливия более понятна и привлекательна чем Украина.
Мы стремительно вымирающая страна с соседом-террористом. Какой иностранный бизнес тут разбогател? Я помню только как раз за разом отсюда бежали скидывая активы в убыток иностранные партнеры.
Zebra
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