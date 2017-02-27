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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 23:54
Shaman написав: Yuri_61 написав:
що ви тут нагнітаєте?
які па50 ?????
грошова база в порівнянні з вереснем 2021 року зросла лише на 16%
мені соромно за вас
які па50?
я так розумію, що ви зараз на форумі не часто;)
бо тут так часто йде мова про депосертифікати, що зрозуміло, що вони маскують зростання грошової бази. додайте до грошової бази 100 ярдів депосерт на початок війни, а на 1 грудня - вже 360 ярдів грн - й побачите зовсім іншу динаміку - десь 50%.
Депосерты это индикатор того что банчилы вообще кредитовать никого не хотят. Почему - понятно. Как только война закончится - депосерты уйдут в кредиты. Кредиты уйдут на разные целы, как на импорт, так и на покупки внутри страны. Давление на курс будет снято десятками ярдов инвестиций на восстановление - там значительная часть будет продаваться на межбанке. Так что как бы он еще до 24 не укрепился.
+ банкам еще придется вопрос с капиталом решать - всех придется докапитализивроать. С госами понятно как это будет. Дочек западных нагнут и мамки загонят валюту, которую придется продать. Украинские будут лихорадочно искать инвесторов.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 00:01
Zebra написав: Faceless написав:
Пам'ятаємо
Zebra написав:
Додано: Чет 03 вер, 2020 09:47
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
Zebra написав:
Додано: Вів 09 лют, 2021 11:24
Alex2006 написав:
Ну как, наверсталось? Увидели, куда дует ветер?
к дефолту
Zebra написав:
Додано: Вів 18 січ, 2022 12:51
55 в случае первых провокаций рашистов.
В минулому місяці жд перевезення -75% до минулорічного листопада.
По прогнозу за блекаут до кінця листопада що давав у жовтні, за який був забанений на місяць теж не справдилось?
Економіка без повноцінно працюючої дешевої електроенергії - помре. Вже анонсоване підвищення на 107% для промисловості. Мабуть ціни наблизяться до собівартості аналогічної від генераторів.
Ну і курс буде злітати вже невдовзі. Злітати буде так, що мої 55 можуть ще виявитися невдалим прогнозом.
Наступного року прогнозую гіперінфляцію. Ціни умножте на 4.
Этот прогноз ни о чем. Во время войны все это работало бы если бы нас 1 на 1 с хлом оставили. И именно так вы и рассуждаете: что нас кацапы порвут как тузик грелку. Если не на поле боя так экономически, а потом и на поле боя. Откуда этот животный ужас перед хлом?
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Додано: Вів 13 гру, 2022 00:03
Realist написав:
І якщо буде реальна перемога, то потенційний ріст курсу компенсують поступлення валюти із за кордону у вигляді інвестицій. Бо в Україні все буде дуже дешеве і всі захочуть це купити.
Якась мега-ілюзія. Що все буде дешеве, і головне що буде черга бажаючих вкласти сюди гроші. Звичайно, уряди та МФО дадуть грошей, проте не за бажанням, але за політичними міркуваннями. А от приватні інвестори - то навряд чи швидко з'являться. Вони тут вже стільки разів встрягали, навіть без війни, що мотивація і так була дуже низька. До вступу в ЄС/НАТО, або точніше до моменту абсолютної зрозумілості часових рамок щодо цього, до нас приватний капітал поспішати не буде.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 00:05
adeges написав: Realist написав:
І якщо буде реальна перемога, то потенційний ріст курсу компенсують поступлення валюти із за кордону у вигляді інвестицій. Бо в Україні все буде дуже дешеве і всі захочуть це купити.
Якась мега-ілюзія. Що все буде дешеве, і головне що буде черга бажаючих вкласти сюди гроші. Звичайно, уряди та МФО дадуть грошей, проте не за бажанням, але за політичними міркуваннями. А от приватні інвестори - то навряд чи швидко з'являться. Вони тут вже стільки разів встрягали, навіть без війни, що мотивація і так була дуже низька. До вступу в ЄС/НАТО, або точніше до моменту абсолютної зрозумілості часових рамок щодо цього, до нас приватний капітал спішити не буде.
В НАТО ми вступимо наступного дня після укладання мирної угоди з прекраснойросієйбудущєго. НАТО перше не захоче лишати таку армію з такою купою натівської зброї поза межами НАТО.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 00:10
airmax78 написав:
Этот прогноз ни о чем. Во время войны все это работало бы если бы нас 1 на 1 с хлом оставили. И именно так вы и рассуждаете: что нас кацапы порвут как тузик грелку. Если не на поле боя так экономически, а потом и на поле боя. Откуда этот животный ужас перед хлом?
Это финансовый форум. Аналитика. Победить на поле боя он не может, но у него получается убивать економику. Значит нанесение ударов по промышленности продолжится. Просто ракеты медленно клепаются + поставки с Ирана выторговываются.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 00:13
adeges написав: Realist написав:
І якщо буде реальна перемога, то потенційний ріст курсу компенсують поступлення валюти із за кордону у вигляді інвестицій. Бо в Україні все буде дуже дешеве і всі захочуть це купити.
Якась мега-ілюзія. Що все буде дешеве, і головне що буде черга бажаючих вкласти сюди гроші. Звичайно, уряди та МФО дадуть грошей, проте не за бажанням, але за політичними міркуваннями. А от приватні інвестори - то навряд чи швидко з'являться. Вони тут вже стільки разів встрягали, навіть без війни, що мотивація і так була дуже низька. До вступу в ЄС/НАТО, або точніше до моменту абсолютної зрозумілості часових рамок щодо цього, до нас приватний капітал поспішати не буде.
Плюсую. Якщо так мислити, чому ніхто тут на форумі не біжав вкладатися в Сирію або Лівію? В той же Афганістан можна інвестувати.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 00:14
Zebra написав: airmax78 написав:
Этот прогноз ни о чем. Во время войны все это работало бы если бы нас 1 на 1 с хлом оставили. И именно так вы и рассуждаете: что нас кацапы порвут как тузик грелку. Если не на поле боя так экономически, а потом и на поле боя. Откуда этот животный ужас перед хлом?
Это финансовый форум. Аналитика. Победить на поле боя он не может, но у него получается убивать економику. Значит нанесение ударов по промышленности продолжится. Просто ракеты медленно клепаются + поставки с Ирана выторговываются.
Из Ирана он больше ничего не получит. А продолжит в таком же духе - начнет прилетать ответка по всей кацапской инфраструктуре. В первую очередь по нефтяной. - 60% ВВП (вы ж любите все в ВВП переводить).
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 13 гру, 2022 00:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 00:16
Zebra написав: adeges написав: Realist написав:
І якщо буде реальна перемога, то потенційний ріст курсу компенсують поступлення валюти із за кордону у вигляді інвестицій. Бо в Україні все буде дуже дешеве і всі захочуть це купити.
Якась мега-ілюзія. Що все буде дешеве, і головне що буде черга бажаючих вкласти сюди гроші. Звичайно, уряди та МФО дадуть грошей, проте не за бажанням, але за політичними міркуваннями. А от приватні інвестори - то навряд чи швидко з'являться. Вони тут вже стільки разів встрягали, навіть без війни, що мотивація і так була дуже низька. До вступу в ЄС/НАТО, або точніше до моменту абсолютної зрозумілості часових рамок щодо цього, до нас приватний капітал поспішати не буде.
Плюсую. Якщо так мислити, чому ніхто тут на форумі не біжав вкладатися в Сирію або Лівію? В той же Афганістан можна інвестувати.
Не манипулируйте. Между Сирией, Ливией, Афганом и Украиной нет вообще ничего общего. И не будет.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 00:26
airmax78 написав:
Не манипулируйте. Между Сирией, Ливией, Афганом и Украиной нет вообще ничего общего. И не будет.
Для итальянцев, французов, испанцев Ливия более понятна и привлекательна чем Украина.
Мы стремительно вымирающая страна с соседом-террористом. Какой иностранный бизнес тут разбогател? Я помню только как раз за разом отсюда бежали скидывая активы в убыток иностранные партнеры.
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Zebra
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