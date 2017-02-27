airmax78 написав:Не манипулируйте. Между Сирией, Ливией, Афганом и Украиной нет вообще ничего общего. И не будет.
Для итальянцев, французов, испанцев Ливия более понятна и привлекательна чем Украина. Мы стремительно вымирающая страна с соседом-террористом. Какой иностранный бизнес тут разбогател? Я помню только как раз за разом отсюда бежали скидывая активы в убыток иностранные партнеры.
Вы на все натягиваете старый опыт. Гандоны, благодаря которым все было так как было сейчас стремительно теряют свои активы и потеряли всякое влияние. Это будет другая страна после войны.
Что мешало поменяться после 2014 года? У страны отжали Крым, часть Донецкой, Луганской области - в стране свободно избирали ОПЗЖ, идея проглотить и просто перестать стрелять возобладала. Даже сейчас коррупция продолжается, у власти все те же, США накладывает санкции на главу ОАСК, рука лицо - НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Вся вата затихорилась, ждет пока на фронте всех свидомых перебьют и снова вылезет.
airmax78 написав:Вы на все натягиваете старый опыт. Гандоны, благодаря которым все было так как было сейчас стремительно теряют свои активы и потеряли всякое влияние. Это будет другая страна после войны.
Что мешало поменяться после 2014 года? У страны отжали Крым, часть Донецкой, Луганской области - в стране свободно избирали ОПЗЖ, идея проглотить и просто перестать стрелять возобладала. Даже сейчас коррупция продолжается, у власти все те же, США накладывает санкции на главу ОАСК, рука лицо - НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Вся вата затихорилась, ждет пока на фронте всех свидомых перебьют и снова вылезет.
В 2014м был легкий испуг. Сейчас война затронула 100% граждан. Всех без исключения. Война все изменит.