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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10165101661016710168

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 101
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
14
40,00-40,50
25%
25
40,50-41,00
17%
17
41,00-41,50
9%
9
41,50-42,00
7%
7
42,00-42,50
7%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
10
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:42

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Не манипулируйте. Между Сирией, Ливией, Афганом и Украиной нет вообще ничего общего. И не будет.

Для итальянцев, французов, испанцев Ливия более понятна и привлекательна чем Украина.
Мы стремительно вымирающая страна с соседом-террористом. Какой иностранный бизнес тут разбогател? Я помню только как раз за разом отсюда бежали скидывая активы в убыток иностранные партнеры.

Вы на все натягиваете старый опыт. Гандоны, благодаря которым все было так как было сейчас стремительно теряют свои активы и потеряли всякое влияние. Это будет другая страна после войны.

Что мешало поменяться после 2014 года? У страны отжали Крым, часть Донецкой, Луганской области - в стране свободно избирали ОПЗЖ, идея проглотить и просто перестать стрелять возобладала. Даже сейчас коррупция продолжается, у власти все те же, США накладывает санкции на главу ОАСК, рука лицо - НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Вся вата затихорилась, ждет пока на фронте всех свидомых перебьют и снова вылезет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 01:04

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Вы на все натягиваете старый опыт. Гандоны, благодаря которым все было так как было сейчас стремительно теряют свои активы и потеряли всякое влияние. Это будет другая страна после войны.

Что мешало поменяться после 2014 года? У страны отжали Крым, часть Донецкой, Луганской области - в стране свободно избирали ОПЗЖ, идея проглотить и просто перестать стрелять возобладала. Даже сейчас коррупция продолжается, у власти все те же, США накладывает санкции на главу ОАСК, рука лицо - НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Вся вата затихорилась, ждет пока на фронте всех свидомых перебьют и снова вылезет.

В 2014м был легкий испуг. Сейчас война затронула 100% граждан. Всех без исключения. Война все изменит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 04:00

Shaman
у вас речь шла о местной публике...
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 05:23

США разрешили банкам Казахстана обслуживать карты "Мир"
https://www.dw.com/ru/banki-kazahstana- ... a-64047616
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 06:09

  Игорь написав:
  Shaman написав:якщо ми вже надрукували гроші, то назад їх вже не прибереш з банківської системи.

Как два пальца об асфальт. И это не шредер. :)

пропонуйте варіанти ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 06:33

  Zebra написав:В минулому місяці жд перевезення -75% до минулорічного листопада.

По прогнозу за блекаут до кінця листопада що давав у жовтні, за який був забанений на місяць теж не справдилось?

Економіка без повноцінно працюючої дешевої електроенергії - помре. Вже анонсоване підвищення на 107% для промисловості. Мабуть ціни наблизяться до собівартості аналогічної від генераторів.

Ну і курс буде злітати вже невдовзі. Злітати буде так, що мої 55 можуть ще виявитися невдалим прогнозом.

Наступного року прогнозую гіперінфляцію. Ціни умножте на 4.

я вже писав - роками розповідаючи про кратний девал, під час війни "раптово" виявилося, що можливо ви вгадали.

але будьте обережні з цифрами - 107% зростання тарифу - це на тариф Укренерго - було 30 коп, стане 60 коп за кВт*г. що, 30 коп для когось важливо? зато журналюги - зростання ціни на еенергії - вдвічі :?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 06:48

  airmax78 написав:
  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:що ви тут нагнітаєте?
які па50 ?????
грошова база в порівнянні з вереснем 2021 року зросла лише на 16%
мені соромно за вас
які па50?

я так розумію, що ви зараз на форумі не часто;)

бо тут так часто йде мова про депосертифікати, що зрозуміло, що вони маскують зростання грошової бази. додайте до грошової бази 100 ярдів депосерт на початок війни, а на 1 грудня - вже 360 ярдів грн - й побачите зовсім іншу динаміку - десь 50%.

Депосерты это индикатор того что банчилы вообще кредитовать никого не хотят. Почему - понятно. Как только война закончится - депосерты уйдут в кредиты. Кредиты уйдут на разные целы, как на импорт, так и на покупки внутри страны. Давление на курс будет снято десятками ярдов инвестиций на восстановление - там значительная часть будет продаваться на межбанке. Так что как бы он еще до 24 не укрепился.
+ банкам еще придется вопрос с капиталом решать - всех придется докапитализивроать. С госами понятно как это будет. Дочек западных нагнут и мамки загонят валюту, которую придется продать. Украинские будут лихорадочно искать инвесторов.

у нас один досвід значного профіциту долару на межбанку - 2019 рік, коли зайшло 5 ярдів дол на купівлю ОВДП. тоді всі пам'ятають, що гривня суттєво зміцнилась. й тепер всі вважають що так буде й в майбутньому. але скоріш за все буде по іншому, 2019 рік - виняток.

насправді, валютна політика держав у яких постійний профіцит валюти - це тема окремого дослідження. але ні у Китаї, Раші чи арабських шейхів ми не бачимо різких коливань курсів, бо центробанки таких країн постійно емітують місцеві валюти, збільшуючи свої ЗВР. так буде й в нас. до того ж, якщо будуть інвестиції, то буде й значне зростання імпорту, бо в нас немає стільки товарів та послуг в країни.

висновок - не буде переважання пропозиції валюти над попитом на межбанку, й суттєвого зміцнення гривні теж не буде 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 07:00

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Для итальянцев, французов, испанцев Ливия более понятна и привлекательна чем Украина.
Мы стремительно вымирающая страна с соседом-террористом. Какой иностранный бизнес тут разбогател? Я помню только как раз за разом отсюда бежали скидывая активы в убыток иностранные партнеры.

Вы на все натягиваете старый опыт. Гандоны, благодаря которым все было так как было сейчас стремительно теряют свои активы и потеряли всякое влияние. Это будет другая страна после войны.

Что мешало поменяться после 2014 года? У страны отжали Крым, часть Донецкой, Луганской области - в стране свободно избирали ОПЗЖ, идея проглотить и просто перестать стрелять возобладала. Даже сейчас коррупция продолжается, у власти все те же, США накладывает санкции на главу ОАСК, рука лицо - НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Вся вата затихорилась, ждет пока на фронте всех свидомых перебьют и снова вылезет.

у вас не буде. але ви просто чекаєте, що хтось раз - й викоренив корупцію. а так не працює. зміни є.

по-перше, з 2019 року влада сильно оновилося, після війни ще оновиться. по-друге, санкції - дуже добрий індикатор. по-трете, й дуже важливо - не буде такої влади олігархів після війни, вже зараз їх вплив значно зменшився.

змінити суддів повністю можна швидко, але дуже важливо зробити це системно. а так молодь з гарячим серцем та холодними руками швидко розгонить всіх суддів, але ми породимо лише нового дракона

ризики є зазвичай, але є й непогані шанси на успіх. якщо повністю зневірилися в країни - то пакуйте валізки й шукайте іншу країну. але головне не треба скиглити повсюди ;)
Shaman
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