airmax78 написав:Не манипулируйте. Между Сирией, Ливией, Афганом и Украиной нет вообще ничего общего. И не будет.
Для итальянцев, французов, испанцев Ливия более понятна и привлекательна чем Украина. Мы стремительно вымирающая страна с соседом-террористом. Какой иностранный бизнес тут разбогател? Я помню только как раз за разом отсюда бежали скидывая активы в убыток иностранные партнеры.
Вы на все натягиваете старый опыт. Гандоны, благодаря которым все было так как было сейчас стремительно теряют свои активы и потеряли всякое влияние. Это будет другая страна после войны.
Что мешало поменяться после 2014 года? У страны отжали Крым, часть Донецкой, Луганской области - в стране свободно избирали ОПЗЖ, идея проглотить и просто перестать стрелять возобладала. Даже сейчас коррупция продолжается, у власти все те же, США накладывает санкции на главу ОАСК, рука лицо - НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Вся вата затихорилась, ждет пока на фронте всех свидомых перебьют и снова вылезет.
airmax78 написав:Вы на все натягиваете старый опыт. Гандоны, благодаря которым все было так как было сейчас стремительно теряют свои активы и потеряли всякое влияние. Это будет другая страна после войны.
Что мешало поменяться после 2014 года? У страны отжали Крым, часть Донецкой, Луганской области - в стране свободно избирали ОПЗЖ, идея проглотить и просто перестать стрелять возобладала. Даже сейчас коррупция продолжается, у власти все те же, США накладывает санкции на главу ОАСК, рука лицо - НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Вся вата затихорилась, ждет пока на фронте всех свидомых перебьют и снова вылезет.
В 2014м был легкий испуг. Сейчас война затронула 100% граждан. Всех без исключения. Война все изменит.
Yuri_61 написав:що ви тут нагнітаєте? які па50 ????? грошова база в порівнянні з вереснем 2021 року зросла лише на 16% мені соромно за вас які па50?
я так розумію, що ви зараз на форумі не часто;)
бо тут так часто йде мова про депосертифікати, що зрозуміло, що вони маскують зростання грошової бази. додайте до грошової бази 100 ярдів депосерт на початок війни, а на 1 грудня - вже 360 ярдів грн - й побачите зовсім іншу динаміку - десь 50%.
Депосерты это индикатор того что банчилы вообще кредитовать никого не хотят. Почему - понятно. Как только война закончится - депосерты уйдут в кредиты. Кредиты уйдут на разные целы, как на импорт, так и на покупки внутри страны. Давление на курс будет снято десятками ярдов инвестиций на восстановление - там значительная часть будет продаваться на межбанке. Так что как бы он еще до 24 не укрепился. + банкам еще придется вопрос с капиталом решать - всех придется докапитализивроать. С госами понятно как это будет. Дочек западных нагнут и мамки загонят валюту, которую придется продать. Украинские будут лихорадочно искать инвесторов.
у нас один досвід значного профіциту долару на межбанку - 2019 рік, коли зайшло 5 ярдів дол на купівлю ОВДП. тоді всі пам'ятають, що гривня суттєво зміцнилась. й тепер всі вважають що так буде й в майбутньому. але скоріш за все буде по іншому, 2019 рік - виняток.
насправді, валютна політика держав у яких постійний профіцит валюти - це тема окремого дослідження. але ні у Китаї, Раші чи арабських шейхів ми не бачимо різких коливань курсів, бо центробанки таких країн постійно емітують місцеві валюти, збільшуючи свої ЗВР. так буде й в нас. до того ж, якщо будуть інвестиції, то буде й значне зростання імпорту, бо в нас немає стільки товарів та послуг в країни.
висновок - не буде переважання пропозиції валюти над попитом на межбанку, й суттєвого зміцнення гривні теж не буде
Zebra написав:Для итальянцев, французов, испанцев Ливия более понятна и привлекательна чем Украина. Мы стремительно вымирающая страна с соседом-террористом. Какой иностранный бизнес тут разбогател? Я помню только как раз за разом отсюда бежали скидывая активы в убыток иностранные партнеры.
Вы на все натягиваете старый опыт. Гандоны, благодаря которым все было так как было сейчас стремительно теряют свои активы и потеряли всякое влияние. Это будет другая страна после войны.
Что мешало поменяться после 2014 года? У страны отжали Крым, часть Донецкой, Луганской области - в стране свободно избирали ОПЗЖ, идея проглотить и просто перестать стрелять возобладала. Даже сейчас коррупция продолжается, у власти все те же, США накладывает санкции на главу ОАСК, рука лицо - НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Вся вата затихорилась, ждет пока на фронте всех свидомых перебьют и снова вылезет.
у вас не буде. але ви просто чекаєте, що хтось раз - й викоренив корупцію. а так не працює. зміни є.
по-перше, з 2019 року влада сильно оновилося, після війни ще оновиться. по-друге, санкції - дуже добрий індикатор. по-трете, й дуже важливо - не буде такої влади олігархів після війни, вже зараз їх вплив значно зменшився.
змінити суддів повністю можна швидко, але дуже важливо зробити це системно. а так молодь з гарячим серцем та холодними руками швидко розгонить всіх суддів, але ми породимо лише нового дракона
ризики є зазвичай, але є й непогані шанси на успіх. якщо повністю зневірилися в країни - то пакуйте валізки й шукайте іншу країну. але головне не треба скиглити повсюди