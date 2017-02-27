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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10166101671016810169>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 104
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
13%
14
40,00-40,50
26%
27
40,50-41,00
16%
17
41,00-41,50
9%
9
41,50-42,00
8%
8
42,00-42,50
7%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
10
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:42

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Не манипулируйте. Между Сирией, Ливией, Афганом и Украиной нет вообще ничего общего. И не будет.

Для итальянцев, французов, испанцев Ливия более понятна и привлекательна чем Украина.
Мы стремительно вымирающая страна с соседом-террористом. Какой иностранный бизнес тут разбогател? Я помню только как раз за разом отсюда бежали скидывая активы в убыток иностранные партнеры.

Вы на все натягиваете старый опыт. Гандоны, благодаря которым все было так как было сейчас стремительно теряют свои активы и потеряли всякое влияние. Это будет другая страна после войны.

Что мешало поменяться после 2014 года? У страны отжали Крым, часть Донецкой, Луганской области - в стране свободно избирали ОПЗЖ, идея проглотить и просто перестать стрелять возобладала. Даже сейчас коррупция продолжается, у власти все те же, США накладывает санкции на главу ОАСК, рука лицо - НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Вся вата затихорилась, ждет пока на фронте всех свидомых перебьют и снова вылезет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 01:04

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Вы на все натягиваете старый опыт. Гандоны, благодаря которым все было так как было сейчас стремительно теряют свои активы и потеряли всякое влияние. Это будет другая страна после войны.

Что мешало поменяться после 2014 года? У страны отжали Крым, часть Донецкой, Луганской области - в стране свободно избирали ОПЗЖ, идея проглотить и просто перестать стрелять возобладала. Даже сейчас коррупция продолжается, у власти все те же, США накладывает санкции на главу ОАСК, рука лицо - НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Вся вата затихорилась, ждет пока на фронте всех свидомых перебьют и снова вылезет.

В 2014м был легкий испуг. Сейчас война затронула 100% граждан. Всех без исключения. Война все изменит.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 04:00

Shaman
у вас речь шла о местной публике...
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 05:23

США разрешили банкам Казахстана обслуживать карты "Мир"
https://www.dw.com/ru/banki-kazahstana- ... a-64047616
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 06:09

  Игорь написав:
  Shaman написав:якщо ми вже надрукували гроші, то назад їх вже не прибереш з банківської системи.

Как два пальца об асфальт. И это не шредер. :)

пропонуйте варіанти ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 06:33

  Zebra написав:В минулому місяці жд перевезення -75% до минулорічного листопада.

По прогнозу за блекаут до кінця листопада що давав у жовтні, за який був забанений на місяць теж не справдилось?

Економіка без повноцінно працюючої дешевої електроенергії - помре. Вже анонсоване підвищення на 107% для промисловості. Мабуть ціни наблизяться до собівартості аналогічної від генераторів.

Ну і курс буде злітати вже невдовзі. Злітати буде так, що мої 55 можуть ще виявитися невдалим прогнозом.

Наступного року прогнозую гіперінфляцію. Ціни умножте на 4.

я вже писав - роками розповідаючи про кратний девал, під час війни "раптово" виявилося, що можливо ви вгадали.

але будьте обережні з цифрами - 107% зростання тарифу - це на тариф Укренерго - було 30 коп, стане 60 коп за кВт*г. що, 30 коп для когось важливо? зато журналюги - зростання ціни на еенергії - вдвічі :?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 06:48

  airmax78 написав:
  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:що ви тут нагнітаєте?
які па50 ?????
грошова база в порівнянні з вереснем 2021 року зросла лише на 16%
мені соромно за вас
які па50?

я так розумію, що ви зараз на форумі не часто;)

бо тут так часто йде мова про депосертифікати, що зрозуміло, що вони маскують зростання грошової бази. додайте до грошової бази 100 ярдів депосерт на початок війни, а на 1 грудня - вже 360 ярдів грн - й побачите зовсім іншу динаміку - десь 50%.

Депосерты это индикатор того что банчилы вообще кредитовать никого не хотят. Почему - понятно. Как только война закончится - депосерты уйдут в кредиты. Кредиты уйдут на разные целы, как на импорт, так и на покупки внутри страны. Давление на курс будет снято десятками ярдов инвестиций на восстановление - там значительная часть будет продаваться на межбанке. Так что как бы он еще до 24 не укрепился.
+ банкам еще придется вопрос с капиталом решать - всех придется докапитализивроать. С госами понятно как это будет. Дочек западных нагнут и мамки загонят валюту, которую придется продать. Украинские будут лихорадочно искать инвесторов.

у нас один досвід значного профіциту долару на межбанку - 2019 рік, коли зайшло 5 ярдів дол на купівлю ОВДП. тоді всі пам'ятають, що гривня суттєво зміцнилась. й тепер всі вважають що так буде й в майбутньому. але скоріш за все буде по іншому, 2019 рік - виняток.

насправді, валютна політика держав у яких постійний профіцит валюти - це тема окремого дослідження. але ні у Китаї, Раші чи арабських шейхів ми не бачимо різких коливань курсів, бо центробанки таких країн постійно емітують місцеві валюти, збільшуючи свої ЗВР. так буде й в нас. до того ж, якщо будуть інвестиції, то буде й значне зростання імпорту, бо в нас немає стільки товарів та послуг в країни.

висновок - не буде переважання пропозиції валюти над попитом на межбанку, й суттєвого зміцнення гривні теж не буде 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 07:00

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Для итальянцев, французов, испанцев Ливия более понятна и привлекательна чем Украина.
Мы стремительно вымирающая страна с соседом-террористом. Какой иностранный бизнес тут разбогател? Я помню только как раз за разом отсюда бежали скидывая активы в убыток иностранные партнеры.

Вы на все натягиваете старый опыт. Гандоны, благодаря которым все было так как было сейчас стремительно теряют свои активы и потеряли всякое влияние. Это будет другая страна после войны.

Что мешало поменяться после 2014 года? У страны отжали Крым, часть Донецкой, Луганской области - в стране свободно избирали ОПЗЖ, идея проглотить и просто перестать стрелять возобладала. Даже сейчас коррупция продолжается, у власти все те же, США накладывает санкции на главу ОАСК, рука лицо - НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Вся вата затихорилась, ждет пока на фронте всех свидомых перебьют и снова вылезет.

у вас не буде. але ви просто чекаєте, що хтось раз - й викоренив корупцію. а так не працює. зміни є.

по-перше, з 2019 року влада сильно оновилося, після війни ще оновиться. по-друге, санкції - дуже добрий індикатор. по-трете, й дуже важливо - не буде такої влади олігархів після війни, вже зараз їх вплив значно зменшився.

змінити суддів повністю можна швидко, але дуже важливо зробити це системно. а так молодь з гарячим серцем та холодними руками швидко розгонить всіх суддів, але ми породимо лише нового дракона

ризики є зазвичай, але є й непогані шанси на успіх. якщо повністю зневірилися в країни - то пакуйте валізки й шукайте іншу країну. але головне не треба скиглити повсюди ;)
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 09:54

  Zebra написав:Что мешало поменяться после 2014 года? У страны отжали Крым, часть Донецкой, Луганской области - в стране свободно избирали ОПЗЖ, идея проглотить и просто перестать стрелять возобладала. Даже сейчас коррупция продолжается, у власти все те же, США накладывает санкции на главу ОАСК, рука лицо - НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Вся вата затихорилась, ждет пока на фронте всех свидомых перебьют и снова вылезет.

Зебра, знаєте, є таке слово. Пристосуванець.
Так от. Відповідаю вам, чому нічого не змінилось після 2014 року.
Бо таких пристосуванців навіть тоді ще було більше ніж тих, хто реально щось робить, щоб були зміни.
І зараз таких пристосуванців теж дуже багато, але війна істотно зменшила та продовжує зменшувати їхню кількість.
Під час війни потрібно вибирати сторону, а пристосуванство не можливе апріорі.(здебільшого). Плюс багато пристосуванців вже давно виїхали в Польщу, Чехію, Великобританію чи Канаду.
Коли ви пишете такі слова як вище, знаєте кого ви нагадуєте. Вірно Пристосуванця.
Не можна від час війни на основі понять та характеристик мирного часу робити будь-які прогнози. Крапка.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не скажу за всю економіку, але на ІТ після завершення війни (відкриття кордонів) чекає масовий виїзд з України і скорочення притоку валюти в рази.
Дюрі-бачі
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