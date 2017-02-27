airmax78 написав:

Shaman написав: Yuri_61 написав: що ви тут нагнітаєте?

які па50 ?????

грошова база в порівнянні з вереснем 2021 року зросла лише на 16%

мені соромно за вас

які па50? що ви тут нагнітаєте?які па50 ?????грошова база в порівнянні з вереснем 2021 року зросла лише на 16%мені соромно за васякі па50?

я так розумію, що ви зараз на форумі не часто;)



бо тут так часто йде мова про депосертифікати, що зрозуміло, що вони маскують зростання грошової бази. додайте до грошової бази 100 ярдів депосерт на початок війни, а на 1 грудня - вже 360 ярдів грн - й побачите зовсім іншу динаміку - десь 50%. я так розумію, що ви зараз на форумі не часто;)бо тут так часто йде мова про депосертифікати, що зрозуміло, що вони маскують зростання грошової бази. додайте до грошової бази 100 ярдів депосерт на початок війни, а на 1 грудня - вже 360 ярдів грн - й побачите зовсім іншу динаміку - десь 50%.

Депосерты это индикатор того что банчилы вообще кредитовать никого не хотят. Почему - понятно. Как только война закончится - депосерты уйдут в кредиты. Кредиты уйдут на разные целы, как на импорт, так и на покупки внутри страны. Давление на курс будет снято десятками ярдов инвестиций на восстановление - там значительная часть будет продаваться на межбанке. Так что как бы он еще до 24 не укрепился.+ банкам еще придется вопрос с капиталом решать - всех придется докапитализивроать. С госами понятно как это будет. Дочек западных нагнут и мамки загонят валюту, которую придется продать. Украинские будут лихорадочно искать инвесторов.