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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10166101671016810169

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 104
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
13%
14
40,00-40,50
26%
27
40,50-41,00
16%
17
41,00-41,50
9%
9
41,50-42,00
8%
8
42,00-42,50
7%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
10
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:49

  Дюрі-бачі написав:Не скажу за всю економіку, але на ІТ після завершення війни (відкриття кордонів) чекає масовий виїзд з України і скорочення притоку валюти в рази.

С чего бы? От этого местные налоги повысятся? IMHO, скорее кто-то вернётся, хотя явно не все. Если ещё и кратный девал будет, так полуолигархами будут себя чувствовать, как в 2015м.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:55

moveton через ризики і провал обіцянок влади: пам'ятаю як в березні рекламували Закарпатский ІТ кластер і як потім всім підряд роздавали повістки. Це навіть значно більше дратує всіх, ніж продажа валюти по курсу НБУ.
2/3 ІТ фірм вже пореєструвались в Європі і перенаправляють частину грошового потоку туди.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:10

  Дюрі-бачі написав:moveton через ризики і провал обіцянок влади: пам'ятаю як в березні рекламували Закарпатский ІТ кластер і як потім всім підряд роздавали повістки. Це навіть значно більше дратує всіх, ніж продажа валюти по курсу НБУ.
2/3 ІТ фірм вже пореєструвалиси в Європі і перенаправляють частину грошового потоку туди.

Риск чего после войны? Вроде, власть на этот счёт ничего особенного не обещает.
Регистрация фирм тоже туманно, как к этому относится. Я десятилетиями работал на американские. У нынешнего работодателя регистрация в Гонконге. Почему-то это не считаю за повод уезжать. Или надо, чтобы была именно в Европе?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:17

moveton Нестабільності. Є оптимісти, які вважають, що ми будемо жити в прекрасній країні розбудови, реалісти очікують на перебудову як в республіках екс Югославії.
Дюрі-бачі
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