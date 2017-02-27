С чего бы? От этого местные налоги повысятся? IMHO, скорее кто-то вернётся, хотя явно не все. Если ещё и кратный девал будет, так полуолигархами будут себя чувствовать, как в 2015м.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 гру, 2022 10:49
С чего бы? От этого местные налоги повысятся? IMHO, скорее кто-то вернётся, хотя явно не все. Если ещё и кратный девал будет, так полуолигархами будут себя чувствовать, как в 2015м.
Додано: Вів 13 гру, 2022 10:55
moveton через ризики і провал обіцянок влади: пам'ятаю як в березні рекламували Закарпатский ІТ кластер і як потім всім підряд роздавали повістки. Це навіть значно більше дратує всіх, ніж продажа валюти по курсу НБУ.
2/3 ІТ фірм вже пореєструвались в Європі і перенаправляють частину грошового потоку туди.
Додано: Вів 13 гру, 2022 11:10
Риск чего после войны? Вроде, власть на этот счёт ничего особенного не обещает.
Регистрация фирм тоже туманно, как к этому относится. Я десятилетиями работал на американские. У нынешнего работодателя регистрация в Гонконге. Почему-то это не считаю за повод уезжать. Или надо, чтобы была именно в Европе?
Додано: Вів 13 гру, 2022 11:17
moveton Нестабільності. Є оптимісти, які вважають, що ми будемо жити в прекрасній країні розбудови, реалісти очікують на перебудову як в республіках екс Югославії.
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