moveton через ризики і провал обіцянок влади: пам'ятаю як в березні рекламували Закарпатский ІТ кластер і як потім всім підряд роздавали повістки. Це навіть значно більше дратує всіх, ніж продажа валюти по курсу НБУ. 2/3 ІТ фірм вже пореєструвались в Європі і перенаправляють частину грошового потоку туди.
Дюрі-бачі написав:moveton через ризики і провал обіцянок влади: пам'ятаю як в березні рекламували Закарпатский ІТ кластер і як потім всім підряд роздавали повістки. Це навіть значно більше дратує всіх, ніж продажа валюти по курсу НБУ. 2/3 ІТ фірм вже пореєструвалиси в Європі і перенаправляють частину грошового потоку туди.
Риск чего после войны? Вроде, власть на этот счёт ничего особенного не обещает. Регистрация фирм тоже туманно, как к этому относится. Я десятилетиями работал на американские. У нынешнего работодателя регистрация в Гонконге. Почему-то это не считаю за повод уезжать. Или надо, чтобы была именно в Европе?
airmax78 написав:Не манипулируйте. Между Сирией, Ливией, Афганом и Украиной нет вообще ничего общего. И не будет.
А от деякі відомі банкіри-колумністи так не вважають:
Сергій Фурса Перебуваючи в Києві, я не можу бути впевненим у тому, що одного разу невігластво не захопить моє місто. Що натовп, спонуканий середньовічними інстинктами, не буде правити бал. В Україні достатньо своїх скреп... Навіщо нам росіяни, якщо за опитуваннями половина нашої країни ненавидить ЛГБТ. І вони солідарні в цьому з талібами. Навіщо нам росіяни, якщо друга половина нашої країни негативно ставиться до атеїстів. Майже половина країни негативно ставиться до атеїстів у 21 столітті! ... Мільйонам людей в Україні противні західні цінності. Цінності свободи і толерантності. Цінності науки. І хто знає, чи не очолить в похмурі часи цей натовп харизматичний лідер. У нас є запит на насильство. Ми бачимо його на вулицях наших міст. https://nv.ua/ukr/opinion/afganistan-ta ... 78783.html
Була там ще цікава стаття з більшою к-тю паралелей, але вже не відшукаю.
Дюрі-бачі написав:Не скажу за всю економіку, але на ІТ після завершення війни (відкриття кордонів) чекає масовий виїзд з України і скорочення притоку валюти в рази.