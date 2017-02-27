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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10166101671016810169

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 106
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
15
40,00-40,50
26%
28
40,50-41,00
16%
17
41,00-41,50
8%
9
41,50-42,00
8%
8
42,00-42,50
7%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
9%
10
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:49

  Дюрі-бачі написав:Не скажу за всю економіку, але на ІТ після завершення війни (відкриття кордонів) чекає масовий виїзд з України і скорочення притоку валюти в рази.

С чего бы? От этого местные налоги повысятся? IMHO, скорее кто-то вернётся, хотя явно не все. Если ещё и кратный девал будет, так полуолигархами будут себя чувствовать, как в 2015м.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:55

moveton через ризики і провал обіцянок влади: пам'ятаю як в березні рекламували Закарпатский ІТ кластер і як потім всім підряд роздавали повістки. Це навіть значно більше дратує всіх, ніж продажа валюти по курсу НБУ.
2/3 ІТ фірм вже пореєструвались в Європі і перенаправляють частину грошового потоку туди.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:10

  Дюрі-бачі написав:moveton через ризики і провал обіцянок влади: пам'ятаю як в березні рекламували Закарпатский ІТ кластер і як потім всім підряд роздавали повістки. Це навіть значно більше дратує всіх, ніж продажа валюти по курсу НБУ.
2/3 ІТ фірм вже пореєструвалиси в Європі і перенаправляють частину грошового потоку туди.

Риск чего после войны? Вроде, власть на этот счёт ничего особенного не обещает.
Регистрация фирм тоже туманно, как к этому относится. Я десятилетиями работал на американские. У нынешнего работодателя регистрация в Гонконге. Почему-то это не считаю за повод уезжать. Или надо, чтобы была именно в Европе?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:17

moveton Нестабільності. Є оптимісти, які вважають, що ми будемо жити в прекрасній країні розбудови, реалісти очікують на перебудову як в республіках екс Югославії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  airmax78 написав:Не манипулируйте. Между Сирией, Ливией, Афганом и Украиной нет вообще ничего общего. И не будет.

А от деякі відомі банкіри-колумністи так не вважають:
Сергій Фурса
Перебуваючи в Києві, я не можу бути впевненим у тому, що одного разу невігластво не захопить моє місто. Що натовп, спонуканий середньовічними інстинктами, не буде правити бал. В Україні достатньо своїх скреп...
Навіщо нам росіяни, якщо за опитуваннями половина нашої країни ненавидить ЛГБТ. І вони солідарні в цьому з талібами. Навіщо нам росіяни, якщо друга половина нашої країни негативно ставиться до атеїстів. Майже половина країни негативно ставиться до атеїстів у 21 столітті! ...
Мільйонам людей в Україні противні західні цінності. Цінності свободи і толерантності. Цінності науки. І хто знає, чи не очолить в похмурі часи цей натовп харизматичний лідер. У нас є запит на насильство. Ми бачимо його на вулицях наших міст. https://nv.ua/ukr/opinion/afganistan-ta ... 78783.html

Була там ще цікава стаття з більшою к-тю паралелей, але вже не відшукаю.
  Дюрі-бачі написав:Не скажу за всю економіку, але на ІТ після завершення війни (відкриття кордонів) чекає масовий виїзд з України і скорочення притоку валюти в рази.

Та вже би було завершення спочатку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:10

Запорожье по городу на 12:00
40,10/40,20
41,80/42,10
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всім привіт!

підкажіть, будь-ласка, хто шо думає про єврік після нового року ?

Хтось казав, що піде в гору...
Зараз 1,05
Гадаю брати чи ні.

дякую.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:17

Amat моя думка - дно курсу має бути десь в березні тоді його і треба буде брати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:20

  Дюрі-бачі написав:Amat моя думка - дно курсу має бути десь в березні тоді його і треба буде брати.


дякую
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:12

  airmax78 написав:В 2014м был легкий испуг. Сейчас война затронула 100% граждан. Всех без исключения. Война все изменит.

Далеко не всіх. У центрі України до сих пір рашистами і ждунами аж кишить. До сих пір з піною у роті захищають московський патріархат (навіть мої знайомі айтішники!) Багатьох війна заділа лише відключеннями світла, але це виливається лише в срачі накшталт "у сусідньому будинку світло є, а у нас нема". Про корупцію, яка нікуди не зникла вже все сказали, про суддю Вовка, який до сих пір обслуговує корупційні інтереси влади - також, тут немає чого додати.
bobcat
 
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