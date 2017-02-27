Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.12.2022...........14.12.2022
дата розрахунку..............12.12.2022............13.12.2022
Євро.................................38,6.......................38,578...-0.06%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0549 (вчера 1.0556)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.85 (вчера 104.84)
Боковик затянулся.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 13 грудня 2022 року, до державного бюджету
залучено 14 047 557 980,84 грн.
Из них:
- до 10.05.2023 - 147 дн - 14% - 2 981 914 792,16 грн;
- до 22.11.2023 - 343 дн - 16% - 4 137 687 356,33 грн;
- до 13.03.2024 - 455 дн - 18.5% - 162 463 014,70 грн;
- до 03.07.2024 - 567 дн - 19% - 392 711,62 грн;
- до 30.10.2024 - 686 дн - 19.5% - 6 765 100 106,03 грн.
Учитывая отсутствие валютных бумаг, результат можно назвать весьма приличным. Наибольший интерес вызвали самые длинные. Также хорошо брали облигации со сроком до года. Среднесрок инвесторов интересовал мало.
Процент удовлетворения заявок весьма высок, особенно по объему. Было несколько заявок с завышенной доходностью, но суммы не стоили торга. Например, была отклонена заявка по 455-дневным облигациям на сумму 1000 грн. (одна облигация).
Сегодня в анализе ликвидности видим очень серьезное увеличение остатков на коррсчетах. Часть этой суммы ушла в облигации, но эта часть весьма мала. Причина аккумулирования средств пока остается загадкой.