Всім привіт!
підкажіть, будь-ласка, хто шо думає про єврік після нового року ?
Хтось казав, що піде в гору...
Зараз 1,05
Гадаю брати чи ні.
дякую.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 гру, 2022 12:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Всім привіт!
підкажіть, будь-ласка, хто шо думає про єврік після нового року ?
Хтось казав, що піде в гору...
Зараз 1,05
Гадаю брати чи ні.
дякую.
Додано: Вів 13 гру, 2022 12:17
Amat моя думка - дно курсу має бути десь в березні тоді його і треба буде брати.
Додано: Вів 13 гру, 2022 12:20
Додано: Вів 13 гру, 2022 13:12
Далеко не всіх. У центрі України до сих пір рашистами і ждунами аж кишить. До сих пір з піною у роті захищають московський патріархат (навіть мої знайомі айтішники!) Багатьох війна заділа лише відключеннями світла, але це виливається лише в срачі накшталт "у сусідньому будинку світло є, а у нас нема". Про корупцію, яка нікуди не зникла вже все сказали, про суддю Вовка, який до сих пір обслуговує корупційні інтереси влади - також, тут немає чого додати.
Додано: Вів 13 гру, 2022 15:52
Додано: Вів 13 гру, 2022 17:04
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.12.2022...........14.12.2022
дата розрахунку..............12.12.2022............13.12.2022
Євро.................................38,6.......................38,578...-0.06%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0549 (вчера 1.0556)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.85 (вчера 104.84)
Боковик затянулся.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 13 грудня 2022 року, до державного бюджету
залучено 14 047 557 980,84 грн.
Из них:
- до 10.05.2023 - 147 дн - 14% - 2 981 914 792,16 грн;
- до 22.11.2023 - 343 дн - 16% - 4 137 687 356,33 грн;
- до 13.03.2024 - 455 дн - 18.5% - 162 463 014,70 грн;
- до 03.07.2024 - 567 дн - 19% - 392 711,62 грн;
- до 30.10.2024 - 686 дн - 19.5% - 6 765 100 106,03 грн.
Учитывая отсутствие валютных бумаг, результат можно назвать весьма приличным. Наибольший интерес вызвали самые длинные. Также хорошо брали облигации со сроком до года. Среднесрок инвесторов интересовал мало.
Процент удовлетворения заявок весьма высок, особенно по объему. Было несколько заявок с завышенной доходностью, но суммы не стоили торга. Например, была отклонена заявка по 455-дневным облигациям на сумму 1000 грн. (одна облигация).
Сегодня в анализе ликвидности видим очень серьезное увеличение остатков на коррсчетах. Часть этой суммы ушла в облигации, но эта часть весьма мала. Причина аккумулирования средств пока остается загадкой.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 13 гру, 2022 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 гру, 2022 17:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 13 гру, 2022 18:35
Украина получит миллиард долларов от стран Запада — Шмыгаль
«Наш результат – около $500 млн грантовых средств, абсолютно новых средств, о которых договорились сегодня, и еще около $500 млн в товарах, услугах для дополнительной поддержки предприятий государственного сектора экономики», — об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на украинско-французской конференции в Париже.
В частности, Франция выделит 125 миллионов евро на генераторы и техническое обслуживание Южноукраинской АЭС. Испания предоставит 163 единицы различного оборудования для подстанций, Канада – 50 осветительных вышек для ремонта энергообъектов в ночное время.
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