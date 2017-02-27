Додано: Вів 13 гру, 2022 21:38

airmax78 написав: В 2014м был легкий испуг. Сейчас война затронула 100% граждан. Всех без исключения. Война все изменит. В 2014м был легкий испуг. Сейчас война затронула 100% граждан. Всех без исключения. Война все изменит.

Да хер она всех затронула.Вас конкретно,она сильно затронула???Кроме испуга,неудобств и прочих ментальных вещей...?? Активы целы?? Так понимаю да...Крыша над головой есть?? Есть! В Европах сидите?? Ну так всегда прикольно страдать о своей больной Родине откуда то издалека. Воевали??? Нет,я так понимаю...Под обстрелами реальными были,когда грады рвутся в 50м,мины ложатся рядом за углом,а не где то там..."бахнуло" км за "бубырнаццать" Тоже так понимаю нет....Ну.. и как Вас эта война затронула??? Когда у людей разъеб....ло все дома,погибли близкие...Ни кола-ни двора...Или на Западной Украине многих затронула??? В Польше сидеть и права качать теперь полякам и немцам....И ничего она...эта война к сожалению в головах безмозглых не изменит.Потому что если человек идиот-то он идиот,это навсегда.Посмотрите через год,они снова выберут тоже самое что и 5 лет назад,бо у большинства,память как у мух дрозофил