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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 гру, 2022 23:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У кого какое мнение по поводу анализа мирового финансового рынка Эрнста Вольфа
Додано: Вів 13 гру, 2022 23:45
Додано: Сер 14 гру, 2022 00:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
какой то мужик, рассказывает о цифровизации, громадной денежной массе... ну это же правда, хотя кто то же здесь может сказать типа заговор и прочее, не верить, всё будет ок. А как мы уже знаем, если мы не интересуемся политикой, то она интересуется нами.
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