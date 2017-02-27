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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10167101681016910170

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 108
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
15
40,00-40,50
27%
29
40,50-41,00
16%
17
41,00-41,50
8%
9
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
11
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У кого какое мнение по поводу анализа мирового финансового рынка Эрнста Вольфа
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:45

  timbraidmail написав:У кого какое мнение по поводу анализа мирового финансового рынка Эрнста Вольфа

А кто это? )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:54

timbraidmail
Опираюсь только на мнение Охрименко :D
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

какой то мужик, рассказывает о цифровизации, громадной денежной массе... ну это же правда, хотя кто то же здесь может сказать типа заговор и прочее, не верить, всё будет ок. А как мы уже знаем, если мы не интересуемся политикой, то она интересуется нами.
timbraidmail
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