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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 гру, 2022 23:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У кого какое мнение по поводу анализа мирового финансового рынка Эрнста Вольфа
Додано: Вів 13 гру, 2022 23:45
Додано: Сер 14 гру, 2022 00:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
какой то мужик, рассказывает о цифровизации, громадной денежной массе... ну это же правда, хотя кто то же здесь может сказать типа заговор и прочее, не верить, всё будет ок. А как мы уже знаем, если мы не интересуемся политикой, то она интересуется нами.
Додано: Сер 14 гру, 2022 04:01
У війні та її наслідках винен не тільки Путін, я б навіть сказав, що в першу чергу місцеві проросійські партії накликали війну. Члени цих партій мають понести реальне покарання. Це має бути щось типу трибуналу з конфіскацією. Бо десятки тисяч громадян загинули, а сотні тисяч втратили майно, зазнали великих збитків.
Конкретно кожен член ОПЗЖ свідомо вступав у партію після подій 2014 року, знаючи, що на фронті гинуть за країну солдати, відгризаються території, ці істоти винні - якщо вони не понесуть покарання, і будуть далі тут співіснувати, збагачуватися, займати посади, пилити тендери - НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ. І я вже бачу зараз, що їм нічого не буде, вони вийдуть сухими із вони.
Додано: Сер 14 гру, 2022 08:35
Одна з виразних сучасних українських рис - інфантилізм суспільства.
Як у 14-річної дівки з Троєщини, яка вірить, що як залетить і буде їсти лимони, то само розсмокчеться...
Щоб було легше зрозуміти, поставте на місце України гіпотетичного підлітка.
Якщо його пи...здити - він навчиться битися? Навряд. Але мотивація до цього значно зросте.І скоріше, він швидко піде у якусь секцію або знайде підписку.
Зв'язок 30-річна корупція - війна в Україні для більшості занадто складний. Необхідна кампанія із шкоди корупції. Роз'яснити, що таке корупція,і якщо тебе за направленням до лікарні туди не кладуть - це теж корупція.
Роз'яснити роль минулих президентів у сучасній війні.
Ці речі настільні прості і наочні, що їх знають, я переконаний, всі, кому потрібно.
Зважаючи, наскільки під чітким ракурсом подають новини провідні змі (та ж УП). Їм хіба письменних редакторів не вистачає).
Але вказівки, очевидно, нема.
Від війни люди не стають розумнішими. Легше сприймають певні речі - це правда.
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