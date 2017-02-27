Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 гру, 2022 23:00
У кого какое мнение по поводу анализа мирового финансового рынка Эрнста Вольфа
timbraidmail
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Додано: Вів 13 гру, 2022 23:45
timbraidmail написав:
У кого какое мнение по поводу анализа мирового финансового рынка Эрнста Вольфа
А кто это? )
stm
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Додано: Вів 13 гру, 2022 23:54
timbraidmail
Опираюсь только на мнение Охрименко
Shummi
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Додано: Сер 14 гру, 2022 00:00
какой то мужик, рассказывает о цифровизации, громадной денежной массе... ну это же правда, хотя кто то же здесь может сказать типа заговор и прочее, не верить, всё будет ок. А как мы уже знаем, если мы не интересуемся политикой, то она интересуется нами.
timbraidmail
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Додано: Сер 14 гру, 2022 10:00
asti написав:
Купіть краще ОВДП...
в долларах.
*Відправлено з Чату
Яша
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Додано: Сер 14 гру, 2022 10:38
Яша написав: asti написав:
Купіть краще ОВДП...
в долларах.
*Відправлено з Чату
Те саме всі радили в 2016-17-18 роках
Rainbow
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Додано: Сер 14 гру, 2022 10:56
timbraidmail написав:
У кого какое мнение по поводу анализа мирового финансового рынка Эрнста Вольфа
якесь посилання? чи це такий гуру, підписка на якого must have? я не чув
чи та все англійською, тому місцева аналітика не працює?
Shaman
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:29
Запорожье
40,10/40,15 41,95/42,40 сдал часть "долларов" по 43,30...
edvardd
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:39
edvardd написав:
Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...
43,3?
Investor_K
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:50
Shaman написав:
якесь посилання?
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Wi1uX0cdo
и кстати, если кому посчастливилось, то на фунте очень сильно много получилось ревальвировать свои накопления, качеля очень серьезная
timbraidmail
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